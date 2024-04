Movimento 5 Stelle, elezioni europee 2024: candidati e sondaggi elettorali

Il Movimento 5 Stelle si sta preparando alle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte.

Per quanto riguarda i candidati, il Movimento 5 Stelle attraverso due tornate di votazioni ha delineato le liste nelle cinque circoscrizioni. Adesso il 26 aprile ci sarà l’ultimo voto con gli attivisti che dovranno decidere se integrare gli elenchi con tre europarlamentari uscenti e alcune personalità di spessore indicate da Giuseppe Conte.

L’ex premier invece non si candiderà alle elezioni europee 2024, mentre tra i nomi da lui proposti spiccano quelli di Pasquale Tridico e di Carolina Morace.

Grande attenzione di conseguenza anche ai sondaggi elettorali, con le più recenti stime che complessivamente assegnerebbero al Movimento 5 Stelle 16 seggi su un totale di 73 destinati all’Italia alle elezioni europee.

Movimento 5 Stelle: i candidati alle elezioni europee 2024

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Quando si vota per le elezioni europee il Paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con il Partito Democratico che dovrà presentare una lista per ciascuna circoscrizione: l’elettore poi potrà esprimere fino a tre preferenze con i candidati più votati che poi saranno eletti.

Non sarà facile così per i vari candidati riuscire a strappare un seggio in Europa, tanto che si stima che ogni aspirante europarlamentare possa spendere per la campagna elettorale dai 50.000 fino ai 200.000 euro.

Per quanto riguarda i candidati del Movimento 5 Stelle, da tempo Giuseppe Conte ha fatto sapere che non sarà della partita; per il resto i pentastellati sceglieranno i loro aspiranti europarlamentari attraverso una serie di votazioni, con l’ultima che ci sarà in data 26 aprile quando gli iscritti dovranno esprimersi sull’integrare o meno gli elenchi.

Oltre che dai deputati europei uscenti del Movimento 5 Stelle - Maria Angela Danzì, Mario Furore e Sabrina Pignedoli -, gli elenchi usciti fuori dalle votazioni potranno essere integrati da alcuni candidati di spessore proposti direttamente dall’ex premier.

Tra di questi ci sono l’ex numero uno dell’Inps Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio per il Sud, Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo nelle Isole, l’ex calciatrice Carolina Morace al Centro mentre nel Nord-Est ci sono Ugo Biggeri e Martina Pluda.

Le liste per le europee

Al termine della seconda votazione, queste sono le liste dei candidati del M5s alle elezioni europee nelle cinque circoscrizioni in attesa di capire se saranno integrate dagli uscenti e dai nomi indicati da Conte.

Nord-Ovest

Aleotti Fabio

Allario Giorgia

Bertolami Fabrizio

Boudard Jean Francois Camille

Calogero Elena

Colombo Luca

Gobbo Daniela

Lanfranchi Ester Luisa

Mazzola Paola

Nunga Lodi Denis

Parini Isabella

Pedullà Gaetano

Pepe Antonella

Romano Fabio

Sacco Sean

Sala Carolina

Sturaro Mariangela

Verni Simone

Volpe Claudio

Nord-Est

Antidormi Cesidio

Bardin Andrea

Bernini Paolo

Bolognesi Rada

Braghetta Stefania

Ferri Maria Angela

Gori Paola

Malak Mohamad Kamel

Morsiani Cinzia

Nicolini Diego

Panza Fulvia

Zattini Giacomo

Centro

Alloatti Luca

Basile Giovanna

Ceccato Emanuele

Cecere Stefano

Emiliozzi Mirella

Esposito Giusy

Fazio Valentina

Ferrara Gianluca

Lauretti Federica

Pacetti Giuliano

Pococacio Valentina

Romagnoli Sergio

Tamburrano Dario

Volpi Stefania

Sud

Belcastro Giuseppe Nunziato

Coppola Annunziata

Corneli Valentina

De Vita Laura

Della Valle Danilo

Di Palma Riccardo

Gaudiano Felicia

Incampo Vincenzo

Labarile Maria Anna

Mancino Lelio

Palmisano Valentina

Ruggiero Francesca Anna

Sarno Maura

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Isole

Cinque Patrizio

Di Prima Antonella

Farruggia Virginia

Montaudo Matilde

Porcu Matteo

Randazzo Antonino

Movimento 5 Stelle: i sondaggi per le europee

Considerando l’importanza del voto, sono tanti i sondaggi elettorali realizzati di recente in Italia in vista delle elezioni europee di giugno, con il Movimento 5 Stelle che generalmente è attestato intorno alla percentuale ottenuta alle ultime politiche.

Queste sono le percentuali attestate al Movimento 5 Stelle da parte degli ultimi sondaggi realizzati.

Tecnè 16,2% (13 aprile)

Euromedia Reasearch 17,6% (9 aprile)

Demopolis 15,8% (9 aprile)

Swg 15,9% (22 aprile)

Quorum 16,0% (9 aprile)

Noto 16,7% (18 aprile)

Ixè 16,4% (12 aprile)

Come si può vedere tutti i sondaggi sembrerebbero attestare i pentastellati tra il 15 e il 17%: se questa percentuale dovesse essere confermata dal responso delle urne, come detto il Movimento 5 Stelle con ogni probabilità andrebbe a eleggere 16 europarlamentari.