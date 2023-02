Mini Cooper SE Cabrio: la prima cabriolet al mondo 100% elettrica

La Mini Cooper Cabrio 100% elettrica ci avvicina sempre di più verso una nuova generazione di modelli a zero emissioni.

Disponibile a partire da aprile 2023 in edizione limitata a 999 esemplari, la Mini Cooper SE Cabrio è la prima vettura cabriolet al mondo nel segmento delle vetture di piccole dimensioni.

Dopo il positivo riscontro di pubblico suscitato dell’esemplare unico presentato la scorsa estate, la nuova Mini Cabrio elettrica ha dimensioni invariate rispetto alla sorella con propulsione tradizionale. Le dimensioni ridotte consentono una distribuzione dei pesi equilibrata favorendo una guida agile e sportiva. Il motore elettrico ha una potenza di 184 CV e permette alla Mini di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. Con un’autonomia di poco superiore ai 200 chilometri nel ciclo di prova WLTP, si può osare - con la dovuta attenzione - anche un’escursione a cielo fuori città.

Mini Cooper SE Cabrio .

Stefanie Wurst, Head of Mini, ha dichiarato: «Tre anni fa abbiamo lanciato la Mini Cooper SE completamente elettrica e oggi una Mini su cinque venduta in Europa è completamente elettrica. Questo successo ci ha spinto a realizzare la piccola serie di Cooper SE Cabrio in pochi mesi. Sono felice di poter offrire a 999 clienti uno straordinario ed esclusivo go-kart feeling a cielo aperto».

Mini Cooper SE Cabrio .

Il numero progressivo dell’esemplare è riportato sui listelli sottoporta a sottolineare il carattere esclusivo di questa Mini che è dotata di cerchi in lega specifici da 17" realizzati in alluminio riciclato al 100%. Maniglie porta, scuttle laterali e cornici fari sono invece rifiniti in bronzo con il logo «E» riportato sulle grembialature anteriore e posteriore a tradire l’alimentazione della vettura.

Mini Cooper SE Cabrio .

Anche il design degli interni sottolinea la propulsione a zero emissioni con accenti di colore giallo su volante e interruttore di accensione. Presenti i servizi eDrive già visti sulla Mini Cooper SE berlina che forniscono al guidatore informazioni sul consumo di energia, sull’autonomia, suggerendo lo stile di guida più efficiente per il percorso.