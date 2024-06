Le migliori università al mondo, il ranking ufficiale aggiornato

Decidere l’università presso la quale continuare il proprio percorso di studi è sicuramente un momento molto delicato per ogni studente: l’ambiente universitario e i professori che vi insegnano, infatti, possono essere decisivi per la formazione di ricercatori, letterati, insegnanti, ingegneri e dottori di domani.

È altrettanto naturale - e sicuramente un altro valido criterio - desiderare di frequentare le migliori università, in modo da poter accedere ai corsi più aggiornati e all’avanguardia. A questo punto, però, ci si potrebbe interrogare su quali siano le migliori università in Italia e nel mondo.

Ecco che arriva in soccorso la graduatoria del QS World University Rankings 2025, che ha certificato non solo la migliore università al mondo ma anche la graduatoria di più di 1500 atenei. Ecco la classifica aggiornata.

La classifica delle università mondiali: dominio USA-Regno Unito in top 10

La classifica QS World University Rankings è una vera e propria graduatoria stilata dagli addetti ai lavori per i futuri studenti e non. Si tratta, infatti, di un ranking attribuito a seconda delle valutazioni su 9 indicatori diversi da quasi 300 mila docenti e datori di lavoro che operano negli atenei di tutto il mondo.

Il risultato finale ha decretato un unico vincitore: il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston (USA) si aggiudica il titolo di miglior università al mondo per il 13° anno consecutivo.

Ecco la classifica delle migliori 10 università del QS World University Rankings 2025:

Posizione Università Stato Punteggio totale 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Stati Uniti 100 2 Imperial College London Regno Unito 98,5 3 University of Oxford Regno Unito 96,9 4 Harvard University Stati Uniti 96,8 5 University of Cambridge Regno Unito 96,7 6 Stanford University Stati Uniti 96,1 7 ETH Zurich Svizzera 93,9 8 National University of Singapore (NUS) Singapore 93,7 9 UCL London Regno Unito 91,6 10 California Institute of Technology (Caltech) Stati Uniti 90,9

Ciò che balza subito agli occhi è l’assoluto dominio del binomio USA-Regno Unito: dei primi 10 posti, 8 sono appannaggio delle due potenze (4 atenei a testa). Una presenza a testa per l’Europa continentale, con Zurigo, e per l’Asia, con Singapore.

Per trovare altri atenei del Vecchio Continente bisogna scendere alla posizione 24 con l’Université PSL di Parigi (Francia), alla 26 con l’EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne di Losanna (Svizzera) e alla 28 con la Technical University of Munich di Monaco di Baviera (Germania).

Le migliori università al mondo: il ranking delle italiane con Milano in testa

Nonostante le università italiane siano tutte fuori dalla top 100, si registra un incremento positivo per diversi atenei, nonostante il nostro Paese, solo per fare un esempio, spenda circa la metà del Regno Unito per l’istruzione in rapporto con il PIL.

La migliore università italiana nelle classifiche mondiali è il Politecnico di Milano, che si posiziona al 111° posto. Si tratta del miglior risultato di sempre per un nostro ateneo. Bene anche La Sapienza di Roma e l’Alma Mater di Bologna, che troviamo rispettivamente alle posizioni 132 e 133.

Notevole il balzo del Politecnico milanese, che certifica un andamento positivo continuo negli ultimi anni. Basti pensare che in soli 3 anni ha guadagnato ben 28 posizioni (nel 2022 si era classificato al 139° posto). In miglioramento anche le altre due università sul podio.

Andamento altalenante, invece, per i restanti atenei italiani in classifica, che comunque confermano le 42 presenze tra i primi 1400 - fatto non scontato, considerando che hanno partecipato alla selezione quasi 5.700 istituti - confermando il dato del 2023. Di queste 42 presenze, 14 si sono posizionate tra le migliori 500 università.

Ecco la classifica completa degli atenei italiani del QS World University Rankings 2025:

Posizione Università Punteggio totale 111 Politecnico di Milano 58,2 132 Sapienza Università di Roma 54,2 133 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 54,1 236 Università di Padova 42,3 241 Politecnico di Torino 41,7 285 Università di Milano 37,2 347 Università di Napoli - Federico II 32,8 371 Università di Torino 31,3 375 Università di Firenze 31,2 382 Università di Pisa 30,7 389 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 30,1 393 Università Tor Vergata di Roma 29,9 440 Università degli Studi di Pavia 27 442 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 26,8 506 Università di Trento 24 513 Università di Milano - Bicocca 23,7 547 Università di Genova 22,6 580 Politecnico di Bari 21,3 601-610 Ca’ Foscari Università di Venezia n/a 661-670 Free University of Bozen-Bolzano n/a 691-700 Università di Brescia n/a 691-700 Università di Siena n/a 721-730 Università di Modena e Reggio Emilia n/a 721-730 Università di Trieste n/a 751-760 Università Politecnica delle Marche n/a 751-760 Università di Messina (UniME) n/a 771-780 Università di Verona n/a 801-850 Università di Bari n/a 801-850 Università di Salerno n/a 801-850 Università degli Studi di Perugia n/a 851-900 Università degli Studi di Ferrara n/a 851-900 Università di Palermo n/a 901-950 Università di Catania n/a 901-950 Università di Calabria n/a 901-950 Università degli Studi della Tuscia - Viterbo n/a 901-950 Università degli Studi di Roma Tre n/a 951-1000 Università di Parma n/a 1001-1200 Università degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti Pescara n/a 1001-1200 Università di Napoli Parthenope n/a 1001-1200 Università degli Studi di Udine n/a 1001-1200 Università del Salento - Lecce n/a 1201-1400 Università degli Studi di Bergamo n/a

QS World University Rankings 2025: i criteri di valutazione

È importante conoscere quali siano i criteri sui quali si basano le classifiche. Come ogni anno, l’autorevole azienda d’Oltremanica QS - Top Universities ha pubblicato il QS World University Rankings dopo aver preso in esame 5.663 istituti e stilato la classifica di ben 1.503 università di tutto il mondo giudicate in base a 9 differenti parametri:

reputazione accademica;

reputazione dei datori di lavoro;

rapporto studente-facoltà;

citazioni dei docenti;

rapporto docenti internazionali;

rapporto studenti internazionali;

rete internazionale di ricerca;

risultati occupazionali;

sostenibilità.

Per scoprire la classifica completa, con i diversi ranking a seconda dei criteri di valutazione, il riferimento è il sito ufficiale del QS World Rankings.