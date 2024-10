Meteo, quando finirà l’allerta maltempo?

Prosegue l’allerta maltempo su alcune Regioni italiane. Sono sopratutto la Toscana e l’Emilia Romagna le più colpite. Dopo i nubifragi e le esondazioni della scorsa settimana, le previsioni per i prossimi giorni parlano di un nuovo peggioramento meteo e di conseguenza l’allerta resta massima.

Il maltempo ha inciso anche sul mondo del calcio, visto che la partita di Serie A tra Bologna e Milan, in programma sabato 26 ottobre alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi. A prendere la decisione il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha emesso un’ordinanza con cui vietava lo svolgimento della gara. Il motivo è perché lo stadio sorge in un’area pesantemente colpita dal maltempo di scorsa settimana. Un territorio già indebolito dalle precedenti piogge che sarà interessato sabato da un nuovo peggioramento meteo. Per questo il sindaco ha preferito non far giocare la gara, considerato che avrebbe portato in quella zona 35mila persone causando non pochi disagi. La gara verrà recuperata a data da destinarsi.

Il sindaco ha anche invitato le aziende ad adottare il lavoro agile da casa e le persone a limitare gli spostamenti. Al momento in Emilia ci sono ancora 2.652 evacuati, di cui 824 nel bolognese e i restanti tra parmense (192) e Reggio Emilia (circa 1.636). Criticità si riscontrano anche in Toscana dove resiste l’allerta meteo di colore arancione. A preoccupare è una nuova perturbazione proveniente dalla Spagna che arriverà sulla nostra penisola tra sabato e domenica. Le Regioni maggiormente colpite saranno quelle del Nord-Ovest, in particolare Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Sono attese piogge diffuse e intense.

Weekend di maltempo

Il peggioramento inizierà nella giornata di sabato 26 ottobre con piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Temporali sparsi su Toscana, Lazio e Sardegna. Altrove, sopratutto al meridione ci sarà tempo sereno o poco nuvoloso. Domenica 27 ottobre ancora maltempo su Toscana e Sardegna. Piogge deboli in Lombardia, piogge e rovesci intensi fino al pomeriggio in Piemonte e Liguria, anche temporaleschi sulle coste liguri e in Sardegna. In serata peggiorerà sull’Appennino emiliano. Al Sud e sul versante adriatico tempo sereno o poco nuvoloso.

Quando finirà il maltempo

Da lunedì 28 ottobre la situazione è destinata a migliorare grazie all’anticiclone che arriverò sulla nostra penisola. Sarà da martedì che il bel tempo agirà incontrastato conquistando gran parte d’Italia. Il sole sarà dominante, con clima molto mite e temperature in rialzo. L’alta pressione resisterà fino al fine settimana successivo, quello coincidente con la festa di Ognissanti. Il 31 ottobre, notte di Halloween sull’Italia sarà ancora bel tempo. Dal 1° novembre l’anticiclone inizierà il suo allontanamento verso Nord favorendo la discesa di aria artica che potrebbe farsi strada verso l’Italia. Di conseguenza non è da escludere un nuovo peggioramento, questa volta accompagnato anche da un brusco calo delle temperature. In alcune zone potrebbe tornare anche la neve a bassa quota, in anticipo rispetto agli anni scorsi. La data temporale è ancora lontana e per questo è presto per avere previsioni attendibili, ma la tendenza sembrerebbe essere questa.