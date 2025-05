La megalopoli più grande del mondo nel 2025, 4 volte più di Londra

Con una superficie di 13.452 chilometri quadrati, con una media di 2.642 abitanti per chilometro quadrato è Tokyo la megapoli più grande al mondo del 2025.

La capitale giapponese conferma nuovamente il suo titolo di città più grande al mondo, ospitando quasi 40 milioni di persone, e continuando ad attrarre turisti da tutto il mondo. Secondo la World Population Review, la popolazione dell’area metropolitana di Tokyo nel 2025 è stimata in 37.036.200 abitanti, confermando il suo primato a livello globale, nonostante un leggero calo rispetto al 2024. Per confronto, Londra si colloca al 37° posto con circa 9,8 milioni di abitanti. In termini demografici, per capirci, Tokyo è quindi quasi quattro volte più grande della capitale inglese.

Ma dietro questi numeri da record si cela una città che deve affrontare quotidianamente sfide enormi: densità abitativa elevatissima, pressione sulle infrastrutture e difficoltà legate alla qualità della vita urbana. Nonostante queste sfide, Tokyo riesce a mantenere un equilibrio sorprendente tra funzionalità, attrattività e vivibilità, come dimostrano anche i dati sui flussi turistici e le opinioni dei suoi stessi abitanti.

La città rappresenta un modello unico nel suo genere, che affascina e ispira urbanisti, viaggiatori e studiosi in tutto il mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa affascinante città in cui convivono progresso e tradizione.

Tokyo, megapoli 2025: le sfide dell'urbanizzazione estrema L'ascesa di Tokyo a megalopoli più grande del mondo comporta una serie di conseguenze dirette sull'organizzazione urbana e sulla qualità della vita dei suoi abitanti. Con una densità di oltre 2.600 persone per chilometro quadrato, vivere nella capitale giapponese significa confrontarsi con spazi sempre più limitati e infrastrutture messe a dura prova. Uno degli effetti più evidenti della sovrappopolazione è la riduzione drastica della metratura abitativa: molti giovani professionisti scelgono di vivere in micro-appartamenti di appena 9 metri quadrati pur di restare vicini al cuore pulsante della città. Anche la mobilità è fortemente influenzata da questi numeri: il traffico automobilistico è spesso congestionato, mentre i trasporti pubblici - sebbene efficienti e puntuali - operano al limite della loro capacità, soprattutto nelle ore di punta. Metropolitane e treni sono notoriamente affollati, al punto da richiedere personale addetto per facilitare la salita dei passeggeri. La pressione urbanistica ha portato tuttavia a un uso creativo dello spazio: Tokyo si sviluppa verticalmente, integra tecnologie avanzate per la gestione dei flussi e investe costantemente in infrastrutture smart. Tuttavia, resta una sfida il bilanciamento tra sviluppo e sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda l'accesso equo a servizi, alloggi e spazi verdi. Nonostante tutto, l'organizzazione meticolosa, la disciplina civica e la resilienza della popolazione permettono a Tokyo di non crollare sotto il proprio peso, ma di reinventarsi ogni giorno.