Lego Technic BMW M 1000 RR: la superbike tedesca in scala 1:5

LEGO Technic BMW M 1000 RR sarà in vendita a partire dal 1 gennaio 2022. Sono ben 1.920 i mattoncini che riprodurranno in scala 1:5 la potente superbike tedesca.

LEGO Technic BMW M 1000 RR è in vendita un prezzo di 199 euro.

Un modello lungo 45,5 cm realizzato con il livello qualitativo e qualità delle finiture tipiche del marchio dei mattoncini più famoso al mondo.

LEGO Technic BMW M 1000 RR offre un livello di “realismo” incredibile.

Lego Technic BMW M 1000 RR

Il cambio a tre velocità oltre al neutral, è perfettamente funzionante, splendida e realistica la realizzazione della forcella a steli rovesciati e del forcellone posteriore con sospensione, il cruscotto prevede tre differenti opzioni di visualizzazione, la catena è color oro.

Il cavalletto da paddock e la targa sono inclusi nella confezione.

Il modello ha una lunghezza di 45,5 centimetri, una larghezza di 17 centimetri e un’altezza di 27,7 centimetri.

Ralf Rodepeter, Responsabile Marketing e Product Management di BMW Motorrad: «Quando il management di BMW Motorrad ha annunciato il primo modello M su due ruote, la BMW M 1000 RR, tutti sapevano che sarebbe stato qualcosa di speciale. Allo stesso modo, il team LEGO Technic ha capito di dover creare qualcosa d’inedito per rendere omaggio alla M RR. Il risultato è una moto e un modello tecnico che rappresentano ciascuno l’eccellenza nei rispettivi campi».

Lego Technic BMW M 1000 RR

La partnership tra la LEGO e il brand BMW Motorrad continua

Non è la prima volta che queste due eccellenze uniscono le forze per realizzare un qualcosa di unico, in passato era già accaduto con la R 1200 GS Adventure, modello che rispetto alla sorella M 1000 RR prevedeva un numero di mattoncini sensibilmente inferiore (603 pezzi singoli).

Samuel Tacchi, designer del Gruppo LEGO ha dichiarato: «È stato molto divertente esplorare a fondo un modello così significativo per BMW Motorrad. C’è una ragione per cui queste splendide moto sono così tanto amate dalla comunità motociclistica, e siamo sicuri che la nostra versione LEGO Technic sia vincente come la sua omonima reale».