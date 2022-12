Lavorare come magazzinieri in Upim, assunzioni in tutta Italia: chi può candidarsi e come

Upim, catena italiana di grandi magazzini gestita da Oviesse, è alla ricerca di magazzinieri. Lavorare come magazziniere in Upim è ora possibile grazie all’apertura di diverse posizioni in tutta Italia, per esempio a Legnano, Jesolo e Megliadino in Veneto e non solo.

Upim è alla ricerca di magazzinieri per offrire un servizio sempre più efficace e di presenza capillare su tutto il territorio italiano. Il lavoro è aperto a tutti, in un ambiente equo ed inclusivo, che offre pari opportunità di accesso di lavoro, come si legge sul sito dell’azienda. E non manca un’ampia possibilità di crescita all’interno del gruppo, con opportunità anche all’estero.

Di seguito tutti i dettagli per lavorare come magazziniere in Upim, i requisiti e come presentare la propria candidatura attraverso l’apposito sito “Lavora con noi”.

Magazzinieri per Upim: i requisiti per candidarsi

La catena di grandi magazzini Upim è alla ricerca di nuovo personale da inserire come magazziniere. Per candidarsi non servono requisiti specifici, se non un’esperienza in contesti simili a quello dove si andrà a lavorare. L’apertura della posizione per magazzinieri in Upim è prevista su tutto il territorio nazionale, con una maggioranza di richieste per il Nord Italia.

Oltre alla ricerca di nuovi magazzinieri, Upim è alla ricerca anche di assistenti alla vendita per gli store fisici sparsi in tutta Italia. Può inviare la candidatura chiunque abbia come requisiti almeno:

un’esperienza maturata in ambienti di retail

un approccio creativo e orientato alla vendita

interesse per l’ambito moda o fashion retail

familiarità con l’utilizzo di tecnologie digitali, in particolare per la gestione della merce

Magazzinieri per Upim: quali sono le sedi di lavoro

La ricerca di nuove persone da parte di Upim è su gran parte del territorio nazionale, con una maggior presenza di opportunità di lavoro tra il Centro e il Nord Italia.

Le candidature sono aperte a:

Legnago (VR)

Cremona

San Donà Di Piave (VE)

Torri Di Quartesolo (VI)

Bolzano

Torino

Roma

Firenze

Cividale del Friuli (UD)

Casale Monferrato (AL)

Megliadino San Fidenzio (PD)

Come candidarsi per il ruolo di magazziniere in Upim?

Inviare la propria domanda per il ruolo di magazzinieri in Upim è facilissimo. Basta accedere al sito web di Oviesse alla pagina “Offerte di lavoro” o “Lavora con noi” per aggiungere il proprio curriculum e la lettera di presentazione (non obbligatoria) alla domanda.

Il sito web di Oviesse nella sezione “Offerte di lavoro” è suddiviso per profili ricercati, tra assistente alla vendita e magazziniere o in zone nel quale sono attive le ricerche di lavoro. Attraverso la lente di ricerca del sito è possibile specificare la zona o la figura ricercata e candidarsi nello slot libero di interesse. La candidatura procede per via telematica, cioè online, attraverso il pulsante “Candidati” alla fine della pagina dell’annuncio di lavoro.

Attenzione: per poter inviare la candidatura è necessario registrarsi al sito di Oviesse. Tra le scelte possibili durante la registrazione c’è quella di rimanere aggiornati su future opportunità di lavoro. Gli annunci saranno raccolti e inviati attraverso l’indirizzo email fornito al momento della registrazione.

L’ok a procedere al colloquio di lavoro avverrà attraverso convocazione telematica, sull’email fornita al momento della registrazione.