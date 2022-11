Per candidarsi e cogliere quest’opportunità di lavoro presso gli stabilimenti italiani di Ferrero è sufficiente visitare la pagina web dell’azienda dedicata alle ricerche in corso, «Ferrero careers».

L’offerta avanzata da Ferrero vede la richiesta di disponibilità a lavorare su 3 turni e nei fine settimana con la mansione di operaio. Non è richiesto alcun titolo di studio specifico dunque anche chi è in possesso della licenza media può partecipare alla selezione.

La nota società specializzata in prodotti dolciari seleziona infatti nuovi collaboratori da impiegare in qualità di operai di stabilimento nell’area di produzione nei pressi di Cuneo .

Di lì a poco però arriva il passo internazionale; dopo il successo dell’azienda in Italia, Michele Ferrero decide di iniziare a produrre e commercializzare i prodotti Ferrero anche all’estero. I primi ad essere inaugurati, nel 1956, furono gli stabilimenti di produzione in Germania e in Francia, prodromi di una rapida espansione sul tutto il territorio europeo.

La solidità economica del colosso è ben nota a tutti. Ferrero è un’azienda multinazionale italiana con sede in Lussemburgo e la sua fondazione ormai è storia. L’impero nasce da Pietro Ferrero, il fratello Giovanni Ferrero e dalla moglie Piera Cillario nel 1946 quando la fabbrica vede luce ad Alba, una cittadina in provincia di Cuneo .

Tempo di assunzioni in casa Ferrero . Con l’ultimo annuncio reso pubblico in queste ore si aprono le porte della multinazionale italiana.

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Lavorare come operai per la Ferrero, non è richiesto il titolo di studio: come candidarsi