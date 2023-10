La trasformazione digitale delle banche passa anche dalle crypto (Banca Sella) - Forum Banca 2023

La trasformazione digitale ha rivoluzionato molti aspetti della nostra vita quotidiana, e il settore bancario non è da meno. Le criptovalute stanno dimostrando di essere forze trainanti in questa trasformazione, offrendo una visione alternativa di come dovrebbero funzionare le transazioni finanziarie, basata sulla decentralizzazione e sulla trasparenza.

Al Forum Banca 2023, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Andrew Vasko, Chief Transformation Officer di Sella Group, il quale ha condiviso preziose informazioni sulla trasformazione digitale delle banche e il ruolo cruciale che Bitcoin e le criptovalute stanno svolgendo in questa rivoluzione finanziaria.

Bitcoin al centro della rivoluzione nonostante la cattiva pubblicità

D: Bitcoin e criptovalute da anni ormai si pongono come dei big player della finanza digitale. In che modo, oggi, contribuiscono a definire il settore?

Da anni, Bitcoin e le criptovalute si sono affermati come veri e propri pilastri della finanza digitale. Tuttavia, “è importante considerare il contesto in cui operano”, afferma Andrew Vasko. Bitcoin infatti è solo uno dei tanti attori in questo spazio. “La sua vera natura sta nella creazione di una finanza decentralizzata, caratterizzata dalla massima trasparenza”. Ogni transazione in Bitcoin viene registrata in un registro pubblico distribuito, accessibile a chiunque desideri consultarlo. Questa trasparenza è un elemento cruciale che distingue le criptovalute dalla finanza tradizionale, dove spesso i dettagli delle transazioni sono nascosti o resi difficili da accedere.

Quindi, al di là dei casi isolati di volatilità, Bitcoin e le criptovalute stanno ridefinendo il settore finanziario, offrendo una visione alternativa di come le transazioni dovrebbero avvenire, più aperta e trasparente di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Stablecoin: il futuro per governi e banche centrali

D: Grazie alle loro caratteristiche, le stablecoin riescono ad ammaliare gli istituzionali. Sono davvero il futuro per governi e banche centrali?

Un aspetto rivoluzionario nel mondo delle criptovalute è rappresentato dalle stablecoin. Le stablecoin, come il nome suggerisce, sono criptovalute progettate per mantenere un valore stabile, spesso ancorato a una valuta tradizionale come il dollaro americano o l’euro. Questa stabilità le rende molto attraenti per gli istituzionali e solleva importanti domande sul loro ruolo futuro nei sistemi finanziari globali.

Andrew Vasko afferma che le stablecoin stanno guadagnando terreno in modo significativo e che rappresentano una soluzione promettente per governi e banche centrali. Ad esempio, “il dibattito sull’euro digitale è diventato una questione di quando e non di se. La Cina ha già avviato un pilota per un portafoglio digitale con 350 milioni di download, che copre circa l’80% della popolazione europea. Questi numeri non possono essere ignorati, e suggeriscono che le stablecoin stanno diventando parte integrante del sistema finanziario globale”.

La loro stabilità, unita alla trasparenza delle criptovalute, offre un’opportunità per rivoluzionare i sistemi di pagamento e rendere le transazioni più efficienti e accessibili a livello globale.

Come Banca Sella affronta la trasformazione digitale

D: In che modo Banca Sella sta cavalcando la trasformazione dettata dalla finanza digitale?

La trasformazione digitale è un imperativo per le banche che desiderano rimanere competitive in un mondo finanziario sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato. Affrontare la trasformazione digitale non è un compito semplice, ma Banca Sella ha abbracciato questa sfida con determinazione. Vasko sottolinea i tre aspetti chiave della trasformazione digitale di Banca Sella. Il primo è l’adozione di un approccio basato su piattaforme. La banca ha creato una piattaforma che si estende attraverso vari settori e incoraggia un ecosistema di servizi finanziari digitali. Questo approccio consente di offrire ai clienti un’ampia gamma di servizi in modo coerente e altamente personalizzato.

Il secondo aspetto è l’ecosistema: Banca Sella collabora con servizi finanziari già esistenti, sfruttando le sinergie per offrire soluzioni più complete e convenienti ai propri clienti. Questa cooperazione con altre aziende del settore finanziario contribuisce a creare un ambiente in cui le innovazioni possono prosperare.

Infine, Banca Sella ha introdotto una cultura di collaborazione, o “OneSella”, con il motto “Più forti insieme”. Questa filosofia enfatizza la forza della collaborazione e dell’unità nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale. In un mondo in cui la tecnologia avanza rapidamente, la collaborazione e la condivisione delle risorse sono fondamentali per il successo.