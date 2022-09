Jeep Recon, Wagoneer, Avenger: i nuovi SUV 100% elettrici

Jeep svela il piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici. Quattro SUV completamente elettrici che arriveranno in Europa entro il 2025, tutti dal design completamente inedito e con una tecnologia avanzata.

Entro il 2030 il 50 % delle vendite di Jeep sarà rappresentato da veicoli completamente elettrici, in Europa l’obiettivo è di vendere veicoli esclusivamente elettrici.

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep: “Incoraggiati dal successo del nostro portafoglio 4xe elettrificato in Nord America e in Europa, stiamo progettando e sviluppando i SUV Jeep più performanti e sostenibili di sempre, procedendo nella nostra marcia per diventare il marchio di SUV a emissioni zero leader nel mondo. È una strategia lungimirante per far sì che milioni di appassionati di Jeep in tutto il mondo continuino ad avere un pianeta da esplorare, accudire e proteggere. L’elettrificazione è estremamente positiva per il nostro marchio, in quanto lo rende ancora più performante, interessante, sostenibile e divertente. La nuovissima Jeep Recon full-electric è in grado di percorrere il formidabile Rubicon Trail, uno degli itinerari fuoristrada più impegnativi degli Stati Uniti, e di arrivare alla fine del tragitto con un’autonomia sufficiente per rientrare in città per la ricarica".

Jim Morrison, Head of Jeep Brand in Nord America: “Con la progressiva espansione della tecnologia 4xe in tutto il nostro portafoglio, stiamo ridefinendo le idee di libertà e avventura come solo il brand Jeep può fare. Entro la fine del 2025 avremo elettrificato tutta la nostra gamma, con quattro veicoli interamente elettrici che competeranno al cuore del mercato”.

Jeep Recon: zero emissioni e trazione integrale

La Recon sarà sin dal suo debutto, proposta con alimentazione completamente elettrica e trazione integrale, un SUV offerto esclusivamente come BEV in grado di superare con facilità i percorsi off-road più difficili grazie alla gestione della trazione Jeep Select-Terrain, tecnologia elettrica di blocco degli assi, ma anche per via di un sottoscocca completamente carenato.

Altra novità è la Wagoneer, SUV dalle grandi potenzialità, capace di percorrere con una sola ricarica energetica, fino a 400 miglia e dotato di una potenza massima di 600 CV, per uno 0 - 100 km/h in 3,5 secondi.

Il nuovo BEV Wagoneer sarà presentato il prossimo anno e prodotto a partire dal 2024 in Nord America, le prime prenotazioni partiranno a inizio 2023, prevista anche la commercializzazione in Europa.

Antonella Bruno, Head of Jeep Europe in Stellantis: “La nuova Avenger offrirà l’insieme della capability e delle caratteristiche distintive del marchio Jeep declinato su misura per il mercato europeo. Questo SUV moderno, divertente ed emozionante si rivolgerà a un numero crescente di clienti alla ricerca di una vettura firmata Jeep che offra un’alternativa performante, compatta, moderna e interamente elettrica agli attuali player”.

La Jeep Avenger debutterà il 17 ottobre, la giornata dedicata alla stampa del Salone di Parigi, e lo stesso giorno saranno aperte le prenotazioni per i clienti. La nuova Jeep Avenger arriverà negli showroom all’inizio del 2023".

Jeep 4xe: trazione integrale

Jim Morrison, Head of Jeep Brand in Nord America: “Abbiamo fornito solo un primo assaggio del nostro nuovo portafoglio di SUV completamente elettrici, fornendo una prova tangibile di ciò che accadrà nei prossimi 24 mesi e del perché affermiamo che il 4xe è il nuovo 4x4. Questa potente combinazione di design Jeep, capability 4x4 leggendaria ed elettrificazione darà nuova forma al mercato dei SUV, consentendo a un maggior numero di clienti in più paesi e in più segmenti di unirsi a noi nel viaggio verso la Zero Emission Freedom”.