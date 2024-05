Il pulsante “segreto” di WhatsApp per nascondere la tua posizione

Whatsapp è una delle app di messaggistica più usate al mondo. Oramai ha cambiato radicalmente il modo di comunicare tra le persone grazie alla sua tecnologia. L’app nel corso degli anni si è evoluta sempre più offrendo tantissime funzionalità che vanno oltre alla semplice chat statica. Oggi su Whatsapp si può chattare inserendo adesivi, emoji, foto, video, note vocali ma è possibile anche videochiamarsi o semplicemente chiamarsi.

Uno dei punti di forza della tecnologia di Whatsapp e la crittografia end to end delle conversazioni che impedisce a terze parti di intercettarle. Ma ad oggi i malfattori sono sempre in agguato e sempre pronti a studiare nuovi stratagemmi per cercare di violare la privacy ed entrare in possesso dei dati personali degli utenti.

Uno dei metodi più usati è il prendere possesso del cellulare infettandolo con un virus che permetterà loro di prendere il controllo del dispositivo ottenendo informazioni sensibili come nomi, password e numeri di contatto.

Per evitare al massimo i rischi, Whatsapp lavora attentamente per preservare la privacy degli utenti. Nel corso dei vari aggiornamenti ha inserito sempre più funzionalità per lasciar decidere al singolo utente cosa mostrare e cosa no. Ad oggi ad esempio si può dire a Whatsapp di non mostrare la foto profilo se il numero non è tra i contatti. Oppure si può nascondere lo stato online o la spunta blu per non far sapere di aver letto un messaggio. C’è poi una nuova impostazione inserita da poco sia su Android che Apple e riguarda la possibilità di nascondere l’indirizzo ip.

Come nascondere l’indirizzo ip su Whatsapp

Ebbene sì, l’indirizzo ip è un codice univoco che identifica il luogo esatto da dove si è connessi. Pertanto contiene informazioni sensibili sulla reale posizione dell’utente. Per aumentare sempre più la privacy, ora è possibile nascondere anche l’indirizzo ip da dove si sta chiamando. Attivare la funzione è molto semplice, basta seguire pochi e semplici passaggi.

Per prima cosa si deve andare nella sezione impostazioni dell’app. A quel punto navigare fino alla sezione privacy. Ora scendere fin sotto alla sezione avanzate. Qui si troverà un pulsante che recita: proteggi l’indirizzo ip durante le chiamate.

Whatsapp spiega anche a cosa serve questa funzione: «Per rendere più difficile individuare la tua posizione, le chiamate su questo dispositivo verranno reindirizzate in modo sicuro attraverso i server di Whatsapp. Questo ridurrà la qualità delle chiamate», si legge.

Per attivare la funzione basterà spuntarla. Nella sezione avanzate è presente anche un altro pulsante, quello che disabilita le anteprime dei link. La spiegazione di Whatsapp dice: «Per aiutare a impedire l’individuazione del tuo indirizzo ip da parte di siti web di terze parti, non verranno più generate anteprime dei link che condividi nelle chat». In pratica ogni qual volta di condividerà un link di un sito web nella chat, non apparirà più l’anteprima.