Se hai acquistato il Mac ma non sai quali giochi sono supportati dal sistema operativo e soprattutto se pensi che i computer della Apple non sono performanti per i videogiochi sbagli. Da diverso tempo il sistema operativo MacOs è cambiato, iniziando a supportare tanti giochi prima utilizzabili solo su Windows.

La libreria di giochi per Mac è molto più fornita rispetto al passato e molti store digitali come Steam hanno una sezione dedicata ai prodotti compatibili con il sistema operativo Apple.

In questa guida vi mostriamo quali sono i migliori giochi per Mac, quali consigliamo tra quelli gratuiti e quali trovate comodamente su Steam.

I migliori giochi per Mac

Viste le specifiche più basse rispetto ai Pc della stessa fascia che montano Windows e Linux, la nostra lista dei migliori giochi per Mac include molti titoli che ogni Pc può far partire, anche quelli di vecchia generazione. Oltre ai giochi per Mac, quindi, questa è anche una lista dei migliori giochi per MacBook.

In ogni gioco incluso nella lista trovate, infatti, se questo ha requisiti bassi (per quelli più leggeri) o alti (se richiedono macchine più potenti di un MacBook, anche se di ultima generazione).

Sparatutto per Mac

Metro: Exodus - Requisiti molto alti, 29,99€ su Steam

Metro: Exodus è l’ultimo episodio della trilogia di Metro. In questo sparatutto in prima persona il giocatore veste i panni di Artyom, un ex soldato intento ad attraversare l’intera Russia post-apocalittica, sconvolta da una guerra nucleare, per cercare una vita migliore a Est.

Metro: Exodus sfoggia un’ambientazione fantascientifica molto ricca e dettagliata, forse perché si tratta di uno dei pochi casi di adattamento da libro a videogioco. In questo ultimo capitolo della trilogia l’ambientazione è messa sotto una luce particolare proprio perché solo quest’ultimo è gioco open-world.

Come il resto della serie di Metro, si tratta di un gioco prevalentemente sparatutto ma con delle influenze horror e survival. Ma se Exodus non è certamente per chi ha il cuore tenero o per chi s’impressiona facilmente, ma non c’è nulla di così terribile da renderlo inaccessibile a chi non è appassionato dell’orrore.

Deus Ex: Mankind Divided - Requisiti alti, 29,99€ su Steam

Mix di Sparatutto e Action RPG, Human Revolution e Mankind Divided sono un prequel/reboot di Deus Ex, pietra miliare dei videogiochi su Pc. Questo non significa che serva conoscere Deus Ex per giocare ai suoi prequel, ma che lo spirito di tutta la serie è rimasto lo stesso.

Mankind Divided è tanto uno sparatutto quanto un gioco di ruolo: ogni problema posto di fronte al protagonista ha più soluzioni, e solo alcune di queste scadono nella violenza. L’ambientazione fantascientifica in stile cyberpunk e la storia da thriller poliziesco regalano ai giocatori una libertà estrema, permettendogli di migliorare il proprio personaggio con arti cibernetici e seguendo diverse piste fino a svelare l’intera trama del gioco.

Deus Ex: Mankind Divided è il sequel diretto di Human Revolution, e per questo è consigliabile giocare il titolo originale prima del suo seguito. Fortunatamente anche quest’ultimo è disponibile per Mac, ovviamente dal costo contenuto e con requisiti più bassi del suo sequel.

Altri sparatutto

Non possiamo non nominare lo sparatutto multiplayer che ha stregato il mondo, Fortnite, sul quale abbiamo anche una guida a come iniziare.

Altro candidato è la serie di Borderlands, disponibili fino al terzo gioco su Mac, anche in cross-play con gli utenti Windows. Per godere al meglio di questa serie vi serviranno però uno, due, o tre amici con cui connettervi.

Avventure grafiche

Firewatch – Requisiti medi, 19,99€ su Steam

Un gioco di avventura e mistero ambientato nel meraviglioso parco naturale di Shoshone, nel nord degli Stati Uniti. É l’ideale per chi vuole qualcosa per rilassarsi o per chi ama una buona storia e non vuole stare troppo a preoccuparsi di dover giocare bene.

Firewatch è una perla anche per gli occhi, con i suoi ambienti naturali e le sue viste mozzafiato. Tra i giochi dai requisiti non troppo alti è certamente il più suggestivo nella sua presentazione visiva.

Disco Elysium – Requisiti bassi, 39,99€ su Steam

Recente aggiunta nel genere delle avventure punta e clicca, Disco Elysium ci mette nei panni di un poliziotto trasandato e confuso. Arrivato di recente in una cittadina fuori mano per investigare un omicidio, rimarrà invischiato in una rete di trame e complotti molto più complessa di quanto non si possa credere.

Dai momenti più leggeri alla tragedia del finale, Disco Elysium mantiene sempre uno stile ironico e leggero, anche se alcuni dei suoi contenuti non sono consigliabili a tutti. Oltre a discutere alcuni temi delicati, la trama Disco Elysium ha molti riferimenti alla storia contemporanea dei paesi dell’Est Europa e discute apertamente di problemi politici ed etici. Insomma, non è certamente un gioco per tutti.

Ma se, nonostante ciò, Disco Elysium ha raggiunto una fama così ampia da essere premiato ai Games Awards 2019, avrà di certo qualcosa che di più degli altri misteri digitali.

Altre avventure grafiche

Life Is Strange e il DLC Before the Storm sono entrambi disponibili per Mac e sono tra i membri di questo genere più famosi degli ultimi anni. Un’avventura soprannaturale e un thriller adolescenziale da show televisivo che hanno appassionato una generazione.

Subnautica è un gioco molto particolare perché ha luogo interamente sott’acqua. É una versione particolare del tipico gioco di sopravvivenza, dove bisogna procacciarsi il cibo e l’acqua da bere, difendendosi poi dalle creature marine. Allo stesso momento, è a detta di molti uno dei giochi più rilassanti in questo genere, e in particolare non è per nulla violento.

Cuphead è un classico action «run and gun», incentrato sulle battaglie contro i boss e ispirato ai cartoni animati degli anni ’30. Famoso per le grafiche e gli effetti audio accuratamente ricreati con le tecniche di animazione dell’epoca. Puoi giocare nei panni di Cuphead o Mugman (in modalità giocatore singolo o co-op).

Migliori giochi gratis per Mac

Counter-Strike: Global Offensive - Requisiti bassi, gratis, su Steam

Sparatutto multiplayer competitivo per definizione, l’ultima iterazione di Counter-Strike è il gioco gratis da scaricare per mettere alla prova i vostri riflessi e le vostre abilità.

Essendo ormai un po’ vecchiotto i ha i prerequisiti parecchio bassi, mentre una necessità rimane quella di una rete internet veloce e stabile. Counter-Strike, inoltre, è un gioco solamente online, per cui la rete diventa veramente un prerequisito fondamentale.

Va fatto notare come Counter-Strike: Global Offensive sia ormai uscito 10 anni fa. Pertanto, anche se la maggior parte dei giocatori non è stata attiva per tutto questo decennio, la user base è certamente molto più esperta di altri sparatutto multiplayer più casual.

League of Legends - Requisiti bassi, gratis, sul Riot Launcher

Altro campione dei giochi gratis, per Mac e per ogni altra piattaforma, è League of Legends. Il Moba di Riot Games è ormai in servizio da quasi 20 anni, ma le continue patch e upgrades visivi hanno mantenuto il gioco sgargiante tanto quanto alla sua uscita, nel 2003.

I Moba sono un genere particolare, in cui invece di agire nei panni di un personaggio o di comandarne più di uno si indirizza con dei comandi il proprio campione. Per vincere bisogna non solo giocare bene il proprio personaggio, ma anche farlo evolvere correttamente per contrastare la strategia degli avversari.

In questo tipo di giochi bisogno di una buona strategia quanto di riflessi pronti e conoscenza profonda del gioco.

Anche qui, con una fanbase che si allena da decenni, iniziare a giocare ora non è per niente facile. In più, questo è l’unico gioco non disponibile su Steam, ma solamente dal launcher di Riot.