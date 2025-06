I 10 Paesi più visitati al mondo. Classifica 2025

I Paesi più visitati al mondo nella classifica aggiornata al 2025 spaziano dal’Europa all’Asia fino alle Americhe, con la nostra Italia salda nella top ten.

Quali sono le 10 nazioni che vantano un maggior numero di turisti all’nno secondo i dati aggornati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite? Da precisare che la risposta riguarda le presenze del 2024, visto che il 2025 è ancora in corso.

Innanzitutto, stando alle statistiche diffuse nel web, il settore turistico mondiale ha registrato un aumento del 19% nel biennio 2024-25. Sebbene l’Europa rimanga la regione più popolare tra i viaggiatori, con 793 milioni di viaggi internazionali registrati durante l’anno, le destinazioni asiatiche stanno registrando notevoli progressi.

Si prevede inoltre che negli Stati Uniti, in Turchia e in Cina si registri un’enorme crescita del numero di arrivi internazionali entro il 2030.

Di seguito, la classifica valida per il 2025 dei 10 Paesi più visitati al mondo.

I 10 Paesi più visitati al mondo

L’arte raffinata e la gastronomia eccelsa della Francia, il fascino andaluso e le spiagge spagnole fino ai paesaggi naturali mozzafiato e alle metropoli pulsanti di energia degli Stati Uniti, ogni destinazione offre un universo di esperienze.

Da non perdere l’eleganza senza tempo dell’Italia, la fusione culturale e storica della Turchia, l’ospitalità calorosa e i tesori naturali del Messico, senza dimenticare il fascino regale del Regno Unito, l’innovazione e la ricchezza storica della Germania e l’incantevole mix tra natura e cultura asiatica della Thailandia.

Preparatevi a immergervi nelle storie, nei paesaggi e nei sapori che attirano ogni anno viaggiatori da ogni angolo del pianeta, rendendo questi i 10 Paesi i più amati e visitati al mondo.

Nota bene: il numero di visitatori l’anno è in riferimento al 2024.

1) Francia 89 milioni di visitatori La Francia è il Paese più visitato del mondo.

Ad attrarre i visitatori è, primo tra tutti, il suo patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore, che comprende alcuni dei musei e monumenti più famosi al mondo, come il Louvre e la Torre Eiffel a Parigi, oltre a siti patrimonio dell’umanità UNESCO sparsi in tutto il Paese. La varietà dei paesaggi naturali della Francia è un altro dei suoi punti di forza: dalle spiagge della Costa Azzurra alle cime innevate delle Alpi, dalle verdi vallate della Loira ai vigneti di Borgogna e Champagne, il Paese offre una gamma incredibile di bellezze naturali e possibilità di attività all’aperto. La cucina francese, riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e raffinatezza, attrae gli amanti del buon cibo. Piatti iconici come il foie gras, il coq au vin e i numerosi formaggi e vini pregiati sono solo una parte dell’offerta culinaria che rende la Francia un paradiso per i “foodies”. Inoltre, la Francia vanta un’eccellente infrastruttura turistica che rende i viaggi e il soggiorno nel Paese comodi e accessibili, a differenza dell’Italia. La rete ferroviaria ad alta velocità, gli aeroporti internazionali e una vasta scelta di alloggi per tutte le tasche facilitano - e molto - i viaggi dei turisti.

2) Spagna 83 milioni di visitatori La Spagna, situata nella penisola iberica, è un Paese pieno di vita, cultura e paesaggi variopinti, con le sue città storiche, le spiagge baciate dal sole, la squisita gastronomia e i festival colorati.

Madrid, la capitale, è famosa per i suoi musei di livello mondiale come il Prado e il Reina Sofia, che ospitano opere di artisti del calibro di Picasso e Dalí. Barcelona seduce con le architetture uniche di Antoni Gaudí, tra cui la Sagrada Familia e il Parc Güell, e una vibrante scena culturale. La Spagna è anche nota per le sue regioni dall’identità ben definita, come l’Andalusia, dove si possono esplorare città storiche come Siviglia, con la sua grandiosa cattedrale, e Granada, con l’affascinante Alhambra. La costa mediterranea offre spiagge idilliache, mentre le Isole Baleari e le Canarie attirano per le loro bellezze naturali e le opportunità di relax. La cucina spagnola, con piatti iconici come la paella, il gazpacho e le tapas, riflette la diversità e la ricchezza del patrimonio culinario del paese. Infine, eventi di fama mondiale come il Festival di Cannes, il Tour de France e la Fête de la Musique, insieme alla reputazione della Francia nel campo della moda, del design e dell’arte, contribuiscono al suo fascino a livello mondiale. leggi anche Né Italia né Spagna. Ecco il Paese più amato dai turisti

3) Stati Uniti 79 milioni di visitatori Dalle metropoli pulsanti come New York City, con i suoi iconici grattacieli e Central Park, a Los Angeles, famosa per l’industria cinematografica di Hollywood e le sue spiagge soleggiate, ogni città negli Stati Uniti racconta una storia unica. Gli USA sono anche un paradiso per gli amanti della natura, con parchi nazionali mozzafiato come il Grand Canyon in Arizona, che offre viste spettacolari, e il Parco Nazionale di Yellowstone, conosciuto per i suoi geyser e la sua fauna selvatica. La varietà di paesaggi passa dalle foreste pluviali del Pacifico Nord-occidentale alle praterie del Midwest, dalle montagne rocciose del Colorado alle paludi della Louisiana. La cultura americana, influenzata da un mosaico di etnie, è celebrata attraverso la musica, l’arte, il cinema e la cucina. Il Paese è il luogo di nascita di generi musicali come il jazz, il blues, il rock ’n’ roll e l’hip-hop. La cucina americana, dal barbecue ai piatti a base di frutti di mare, riflette la ricchezza della sua diversità culturale. Visitarli Stati Uniti significa anche esplorare la loro storia, dalla lotta per l’indipendenza alle sfide contemporanee, in luoghi simbolo come Washington D.C., con i suoi monumenti e musei nazionali. Ogni stato, con le sue peculiarità e tradizioni, contribuisce al mosaico eclettico che è l’America, rendendo ogni viaggio un’avventura unica e indimenticabile.

4) Cina 66 milioni di visitatori La Cina, terra di contrasti profondi, fonde armoniosamente antiche tradizioni con città futuristiche, offrendo un’infinità di esperienze che attraggono viaggiatori da ogni angolo del globo. Che si tratti della serenità delle montagne avvolte dalla nebbia, del vivace trambusto delle megalopoli o del calore della sua gente, la Cina offre una sinfonia di esperienze che risuonano nell’anima di ogni esploratore. Dalla maestosa Grande Muraglia ai tranquilli paesaggi di Guilin, dai sapori stuzzicanti della cucina del Sichuan agli innovativi skyline di Shanghai, ogni motivo vi rivelerà perché la Cina è nella top ten dei Paesi più visitati al mondo.

5) Italia 65 milioni di visitatori L’Italia, con il suo inestimabile patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, rappresenta un’esperienza di viaggio senza eguali. Culla del Rinascimento e testimone di epoche storiche cruciali per la storia del mondo, il nostro Paese offre ai visitatori una ricchezza inestimabile di arte e architettura. A partire da Roma, con i suoi monumenti come il Colosseo e la Città del Vaticano, testimoni della grandezza dell’Impero Romano e del cuore della Cristianità, a Firenze, dove le opere di Michelangelo e del Botticelli continuano a incantare il pubblico, ogni città racconta una storia unica. leggi anche Vacanze 2025, le 5 mete italiane più belle (ed economiche) L’Italia è anche la terra del buon vivere, con una cucina che è sinonimo di qualità, celebrata in tutto il mondo. Pietanze come la pizza, la pasta e il gelato hanno origine proprio sul territorio italiano, ma ogni Regione offre le sue specialità, da gustare con alcuni dei migliori vini al mondo. Il paesaggio italiano è poi particolarmente vasto, dalle imponenti Alpi e i laghi del nord, alle coste mozzafiato della Liguria, della Costiera Amalfitana e della Sicilia.

6) Turchia 51 milioni di visitatori La Turchia è un ponte vivente tra l’Europa e l’Asia, un Paese ricco di contrasti e fusione di culture, storia e paesaggi. La sua posizione geografica unica ha dato vita a una terra con una straordinaria diversità naturale e culturale, rendendola una delle più affascinanti agli occhi dei turisti. Istanbul, la città che si estende su due continenti, è il cuore pulsante della Turchia, con la sua maestosa Moschea Blu e Santa Sofia, che testimonia secoli di storia bizantina e ottomana. La Cappadocia offre uno scenario quasi marziano, con le sue formazioni rocciose uniche, città sotterranee e le famose gite in mongolfiera che regalano viste mozzafiato all’alba. La Turchia vanta anche delle coste splendide, come quelle di Antalya e la Riviera Turca, con acque cristalline e antiche rovine a pochi passi dalle spiagge. Le rovine di Efeso e la storica Troia parlano della storia antica del Paese, mentre Pamukkale incanta con le sue terrazze calcaree naturali e le acque termali. La cucina turca è un altro dei suoi tesori, un irresistibile invito a gustare piatti ricchi di sapori e aromi, come il kebab, la baklava e il çay, il tradizionale tè turco. leggi anche Vacanze 2025, 10 mete lussuose dove spendere poco

7) Messico 45 milioni di visitatori Da tempo ormai il Messico è una destinazione capace di sedurre i visitatori con il suo calore e i suoi colori. Terra di antiche civiltà come gli Aztechi e i Maya, i siti archeologici messicani sono estremamente affascinanti, come il Chichén Itzá e Teotihuacán, dove le piramidi maestose narrano storie di un tempo lontano. Le sue città coloniali, come San Miguel de Allende e Guanajuato, sono esempi splendidi di architettura, con stradine curve e facciate colorate che raccontano la storia coloniale del paese. L’offerta naturalistica del Messico varia dalle acque cristalline delle sue spiagge caraibiche, come quelle di Cancún e Tulum, alle foreste lussureggianti e ai deserti mozzafiato La barriera corallina mesoamericana, la seconda più grande del mondo, è un paradiso per gli amanti del subacqueo e dello snorkeling. La cucina messicana, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è un’avventura culinaria ricca di sapori, colori e texture, con piatti iconici come tacos e enchiladas. La cultura messicana è vivace e accogliente, caratterizzata dal Día de los Muertos, la musica mariachi e l’arte di Frida Kahlo e Diego Rivera.

8) Germania 40 milioni di visitatori La Germania è una terra di contrasti affascinanti dove la storia e la modernità si intrecciano armoniosamente. Da metropoli pulsanti come Berlino, con la sua straordinaria scena artistica e i monumenti che testimoniano sia momenti bui che trionfi storici, a Monaco, famosa per l’Oktoberfest e la sua ricca tradizione bavarese, la Germania ha molto da scoprire. I boschi incantati della Foresta Nera e i romantici castelli lungo il corso del Reno evocano fiabe e leggende, mentre la regione vinicola della Valle della Mosella delizia gli amanti del vino. La Germania è anche un paradiso per gli appassionati di storia, con siti come l’antica Porta di Brandeburgo al memoriale del Muro di Berlino che testimoniano momenti cruciali che hanno plasmato non solo la nazione ma l’intero mondo. La sua cucina, che varia da regione a regione, offre delizie culinarie come i pretzel, il Kulmbacher Bratwurst e la Sauerkraut, accompagnate da una birra artigianale di fama mondiale.

9) Thailandia 40 milioni di visitatori Isole e spiagge incontaminate, templi buddisti sacri, un’ampia varietà di scelte alimentari, santuari etici per elefanti, massaggi thailandesi, sorrisi calorosi e molto altro ancora: questo offre la Thailandia ai turisti. Il Pese asiatico vanta una costa mozzafiato che si estende per oltre 2.414 km, punteggiata da oltre 1.400 isole! Questa incredibile varietà si traduce in un’esperienza insulare adatta a tutti. Alcune isole thailandesi iconiche, tra cui Phi Phi Island, Pattaya e Pukhet offrono spettacolari scogliere calcaree e barriere coralline vibranti e ricche di vita, ideali per lo snorkeling e le immersioni. Inoltre, la ricca cultura buddista thailandese risale a oltre 2.000 anni fa, con il buddhismo che divenne la religione dominante intorno al XIII secolo. La Thailandia vanta oltre 40.000 templi, che spaziano da grandi palazzi a sereni rifugi in cima alle montagne. Templi come il Wat Phra Kaew a Bangkok ospitano reliquie sacre come il Buddha di Smeraldo, una venerata statua scolpita nella giada.