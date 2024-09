Harris e Trump a confronto. Come la pensano su economia, esteri, guerra (e molto altro)

Donald Trump e Kamala Harris sono i due grandi sfidanti delle elezioni Usa 2024, con le urne che negli Stati Uniti si apriranno il prossimo 5 novembre anche se il voto via posta - molto usato quattro anni fa tra non poche polemiche - prenderà il via tra poche settimane.

I sondaggi elettorali al momento indicano Donald Trump e Kamala Harris sostanzialmente alla pari: come nel 2020, anche in occasione delle elezioni Usa 2024 sarà una sfida all’ultimo voto con i sette Stati considerati come “in bilico” che saranno decisivi per determinare il vincitore.

In questo scenario da autentico testa a testa, per cercare di convincere gli elettori indecisi Donald Trump ha pubblicato un programma elettorale che si basa su 20 promesse fatte ai cittadini americani.

Il programma di Kamala Harris - subentrata in corsa in piena estate - ricalca quello preparato da Joe Biden, con l’attuale vicepresidente che di recente durante interviste e comizi ha avanzato diverse proposte elettorali.

Per avere un’idea chiara su quali siano le proposte di Donald Trump e Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali, abbiamo messo a confronto i programmi elettorali dei due grandi sfidanti per la Casa Bianca.

Trump e Harris: i programmi elettorali a confronto

Come tradizione quando ci si avvicina alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti vengono versati fiumi di inchiostro su questo voto così importante non solo per gli States, ma per il mondo intero visto il peso in ambito globale di Washington.

In questa sfida tra Donald Trump e Kamala Harris però poco si sta parlando dei rispettivi programmi elettorali, papelli fondamentali per capire qual è la loro visione degli Stati Uniti - e in alcuni casi anche del mondo - da qui ai prossimi quattro anni.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le proposte di Trump e Harris contenute nei loro programmi e relative ai quattro grandi temi di questa campagna elettorale: economia, istruzione, esteri e politiche sociali.

Economia

L’economia è uno dei punti chiave di questa campagna elettorale, visto che la crisi generata dal Covid non è ancora stata superata con gli Usa che adesso devono fare i conti con le ambizioni dei Paesi del Brics.

Veicoli elettrici

Kamala Harris: dare la priorità ai veicoli elettrici, ma l’obiettivo del 67% di vetture elettriche entro il 2032 è stato ritoccato verso il basso dopo le resistenze di sindacati e case automobilistiche.

Donald Trump: veicoli elettrici considerati come meno affidabili e visti come una minaccia per l’industria automobilistica e l’economia statunitense nel suo complesso.

Casa

Kamala Harris: la volontà è quella di attuare dei programmi federali per ampliare l’accesso a case a prezzi accessibili e ridurre i senzatetto; quando era senatrice aveva proposto un investimento da 100 miliardi di dollari per il settore.

Donald Trump: nel 2020 si è espresso contro la costruzione di alloggi a prezzi accessibili nelle aree suburbane, affermando che avrebbe impedito una visione distopica di costruire unità abitative a basso reddito accanto alla tua casa in periferia.

Previdenza sociale

Kamala Harris: sostiene un piano Medicare for All per ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria e ridurre i costi per i consumatori.

Donald Trump: ha promesso di non fare tagli all’assistenza sanitaria e alla previdenza sociale, ma sul tema è rimasto sempre molto vago.

Tasse

Kamala Harris: finire di abrogare i tagli fiscali messi in atto da Trump; molte agevolazioni sono in scadenza e nel 2025 le tasse potrebbero aumentare per il 60% degli americani, Kamala Harris vorrebbe confermare queste misure e aumentare le tasse per chi guadagna più di 400.000 dollari all’anno.

Donald Trump: estendere i tagli fiscali, diminuire le tasse per i lavoratori ed eliminare quelle sulle mance.

Commercio

Kamala Harris: no ai dazi generalizzati, ok a quelli mirati come sull’acciaio e l’alluminio provenienti dalla Cina a causa di pratiche commerciali considerate sleali.

Donald Trump: dazi del 10% per tutti i prodotti importati, ma per i beni cinesi si potrebbe arrivare al 60%.

TikTok

Kamala Harris: disinvestire oppure arrivare a vietare.

Donald Trump: non ha una chiara posizione a riguardo.

Istruzione

L’istruzione è un ambito molto contraddittorio negli Usa, visti gli alti costi e gli ingenti debiti che molti studenti sono costretti a contrarre per poter frequentare il college.

Scuola

Kamala Harris: aumento degli stipendi degli insegnanti e aumento dei finanziamenti.

Donald Trump: eliminare il Dipartimento dell’Istruzione e lasciare che le aree locali e, più in generale, gli Stati gestiscano l’istruzione.

Prestito studentesco

Kamala Harris: stanziamento di ingenti fondi per ridurre il debito dei prestiti studenteschi.

Donald Trump: contrario alla cancellazione del debito in quanto sarebbe uno schiaffo verso chi ha saldato il proprio prestito.

Esteri

In un momento come questo la politica estera è un aspetto molto delicato: oltre alla guerra in Ucraina che potrebbe allargarsi da un momento all’altro, c’è il conflitto in Terra Santa senza dimenticare l’aumento delle tensioni con la Cina per la questione relativa a Taiwan.

Cina

Kamala Harris: contrasto all’aggressività di Pechino, ma anche dialogo per la vicenda Taiwan: se l’isola dovesse essere attaccata, non è chiaro quale sarebbe la posizione della vicepresidente.

Donald Trump: colpire duro la Cina con dazi elevati e incentivare la produzione negli Usa di quei beni ora importati da Pechino.

Israele/Gaza

Kamala Harris: sostegno a Israele, ma ha definito quella di Gaza una catastrofe umanitaria e l’impegno è quello per arrivare a un cessate il fuoco.

Donald Trump: pieno sostegno a Israele che ha commesso l’unico errore di non aver finito la guerra in fretta.

Russia/Ucraina

Kamala Harris: continuare a sostenere l’Ucraina con armi e finanziamenti fino a quando sarà necessario.

Donald Trump: la sua idea è quella di poter far cessare la guerra in pochi giorni, critico verso gli aiuti a Kiev che con lui potrebbero diventare prestiti.

Politiche sociali

Dall’immigrazione all’aborto fino al clima e ai diritti della comunità LGBTQ+, buona parte della campagna elettorale delle elezioni Usa 2024 si sta giocando proprio sulle politiche sociali.

Aborto

Kamala Harris: pieno sostegno al diritto all’aborto, rimettendo in atto le protezioni che la Corte Suprema ha tolto.

Donald Trump: ha abbandonato l’idea di vietare a livello nazionale l’aborto, sostenendo il diritto di scelta da parte dei singoli Stati.

Assistenza sanitaria

Kamala Harris: preservare l’Affordable Care Act e combattere i tentativi dei Repubblicani di abrogarlo.

Donald Trump: vuole rivedere l’Affordable Care Act senza però cancellarlo.

Cambiamento climatico

Kamala Harris: priorità alla politica climatica e ritorno all’interno dell’Accordo di Parigi.

Donald Trump: tagliare le normative ambientali, ritirarsi dai restanti trattati dopo quello di Parigi e trivellare per garantire al Paese le risorse energetiche necessarie.

Criminalità

Kamala Harris: portare avanti una riforma della polizia.

Donald Trump: pugno duro con una riforma della giustizia penale, prevedere la pena di morte agli spacciatori di droga.

Lavoro federale

Kamala Harris: protezione dei dipendenti pubblici, sostegno alla creazione di sindacati.

Donald Trump: vuole rendere più facile il licenziamento dei dipendenti pubblici.

Immigrazione

Kamala Harris: nuova legge che alzerebbe l’asticella per l’ingresso dei richiedenti asilo nel paese e per l’approvazione, da senatrice ha votato contro il muro lungo il confine con il Messico.

Donald Trump: il primo punto del suo programma elettorale è quello di sigillare il confine, fermare l’invasione degli immigrati e dare atto alla “più grande operazione di deportazione della storia americana”.

Marijuana

Kamala Harris: favorevole a una legislazione per decriminalizzare e tassare la cannabis a livello federale.

Donald Trump: la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo dovrebbe essere lasciata alla decisione di ogni singolo Stato.

Diritti dei transgender

Kamala Harris: pieno sostegno, l’amministrazione Biden ha ampliato le protezioni del Titolo IX per includere le persone trans.

Donald Trump: contrario all’ampliamento delle protezioni del Titolo IX in quanto andrebbe a distruggere gli sport femminili, inoltre vorrebbe imporre “gravi conseguenze” per gli insegnanti che discutono della transizione con gli studenti.

Armi

Kamala Harris: vuole un regolamento sulle armi più severo.

Donald Trump: impregno per ridurre le restrizioni sulle armi.

