Ha senso comprare BTP, con i bond di Alphabet e Meta che rendono oltre il 7%?

Mentre i rendimenti dei BTP trentennali italiani sembrano avvicinarsi alla soglia psicologica del 5% e i Treasury americani l’hanno già superata, due colossi della tecnologia globale stanno collocando obbligazioni corporate con cedole comprese tra il 6,4% e il 7,5%.

Potrebbe sembrare un dettaglio tecnico riservato agli addetti ai lavori, ma dietro questi numeri potrebbe nascondersi un cambiamento strutturale nel modo in cui un risparmiatore italiano dovrebbe pensare alla protezione del proprio capitale.

È davvero plausibile che due società private, per quanto enormi, possano oggi apparire più solide agli occhi del mercato rispetto al debito sovrano di uno Stato del G7? Quello che emerge da un’analisi approfondita potrebbe sorprendere chi ha sempre considerato il BTP come un porto sicuro indiscutibile.

Il contagio potrebbe arrivare da Washington

Per capire cosa starebbe realmente accadendo al mercato obbligazionario, converrebbe partire non da Roma ma da Washington. I rendimenti dei Treasury USA a 30 anni avrebbero superato il 5,3% nel corso del 2026, toccando secondo alcune rilevazioni il 5,27% a metà agosto, un livello che non si registrava dal 2007. Quando il debito americano si muove con questa intensità, l’effetto tende a propagarsi su tutti gli altri mercati sovrani, perché i Treasury rappresentano storicamente il punto di riferimento del tasso «privo di rischio» a livello globale: se Washington paga di più per finanziarsi, anche gli altri emittenti sovrani potrebbero essere costretti ad adeguarsi per restare competitivi agli occhi degli investitori internazionali.

Il BTP e la soglia psicologica del 5%

Il BTP trentennale italiano non sembrerebbe essersi sottratto a questa dinamica. Il titolo benchmark con scadenza 2055 e cedola del 4,65% avrebbe visto il proprio rendimento di mercato salire fino al 4,89%, avvicinandosi sensibilmente alla soglia del 5%. Vale la pena ricordare che cedola e rendimento non sono la stessa cosa: la cedola resta l’interesse fisso pagato dal Tesoro sull’importo nominale, mentre il rendimento di mercato dipende dal prezzo a cui il titolo viene scambiato. Quando il prezzo scende perché il mercato pretende tassi più alti, il rendimento sale automaticamente, anche se la cedola resta invariata. Questo meccanismo potrebbe spiegare perché un titolo emesso a condizioni un tempo generose possa oggi ritrovarsi improvvisamente allineato, se non addirittura inferiore, rispetto a quanto offrirebbe il mercato corrente.

Alphabet e Meta: bilanci solidi, rendimenti da capogiro

È in questo scenario che potrebbe inserirsi la vera anomalia del 2026. Alphabet, la holding che controlla Google, e Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, avrebbero collocato bond corporate con rendimenti tra il 6,4% e il 7,5%. Si tratterebbe di emittenti privati con caratteristiche finanziarie che difficilmente potrebbero essere paragonate a un’azienda qualunque: liquidità abbondante, indebitamento contenuto rispetto al patrimonio, flussi di cassa ricorrenti su scala globale, nessuna dipendenza diretta da cicli elettorali o manovre di bilancio pubblico. Il loro rating creditizio si collocherebbe tipicamente tra i più elevati dell’intero segmento investment grade, la categoria riservata agli emittenti considerati più affidabili dagli operatori istituzionali.

Quanto potrebbe valere la differenza sui tuoi risparmi

Il differenziale di rendimento rispetto al BTP trentennale, che in certi casi potrebbe superare i 200/250 punti base (circa il 2/2,5% annuo aggiuntivo), non sembrerebbe un dettaglio trascurabile. Su un capitale ipotetico di €50.000, una differenza di 250 punti base potrebbe tradursi in circa €1.250 di interessi aggiuntivi ogni anno, semplicemente scegliendo un emittente diverso. Su un orizzonte di dieci anni, l’effetto composto potrebbe diventare tutt’altro che marginale.

Perché lo spread si sarebbe allargato così tanto

Occorrerebbe però chiedersi perché rendimenti di questo tipo esistano. Anche i bond corporate di altissima qualità incorporano per definizione un premio rispetto al debito sovrano, il cosiddetto spread creditizio, che remunera il rischio aggiuntivo percepito su un emittente privato. Normalmente questo premio compensa il fatto che uno Stato, a differenza di un’azienda, avrebbe il potere di tassare i cittadini e, in casi estremi, di emettere moneta propria. Tuttavia, quando i rendimenti sovrani salgono rapidamente per tensioni macroeconomiche globali, anche le aziende con rating elevato potrebbero dover alzare il costo della propria raccolta, e lo spread che ne deriva potrebbe risultare insolitamente generoso rispetto agli standard storici.

Il paradosso di questa fase potrebbe essere proprio questo: l’aumento generalizzato dei rendimenti, trainato dalle tensioni sul debito americano, starebbe aprendo una finestra in cui obbligazioni corporate di primissima qualità offrirebbero tassi che storicamente erano riservati quasi esclusivamente al debito sovrano più rischioso.

Il rischio cambio che potrebbe non essere raccontato abbastanza

C’è infine una dimensione da non sottovalutare. I bond di Alphabet e Meta sarebbero generalmente denominati in dollari, introducendo un rischio di cambio per l’investitore europeo: se il dollaro dovesse indebolirsi rispetto all’euro, parte del rendimento aggiuntivo potrebbe essere eroso dalla variazione del tasso di conversione. Alcune proiezioni di UBS ipotizzerebbero un indebolimento del dollaro nel 2027, legato a disinflazione e a una politica monetaria americana meno restrittiva: un elemento che meriterebbe di essere pesato con attenzione in qualsiasi confronto.

Quindi ...

Quanto starebbe accadendo sui mercati obbligazionari in queste settimane non significherebbe necessariamente che il BTP stia diventando irrilevante come strumento di risparmio, ma potrebbe indicare che il suo primato nella mente dell’investitore italiano stia iniziando a vacillare in un contesto strutturalmente diverso dal passato. La possibilità di ottenere rendimenti più elevati da emittenti con bilanci robusti come Alphabet o Meta aprirebbe una riflessione che varrebbe la pena affrontare con calma, senza fretta e senza rincorrere alcun trend del momento. Anche i bond corporate di lungo termine, come i BTP, restano sensibili ai movimenti dei tassi e potrebbero perdere valore in conto capitale se venduti prima della scadenza; la diversificazione valutaria aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità da non sottovalutare; e nessun rendimento, per quanto attraente, dovrebbe mai essere valutato separatamente dalla propria propensione al rischio e dai propri orizzonti temporali.