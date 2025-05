Guarda il nuovo elenco, ecco le 20 città più grandi d’Italia

L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo che vanta secoli di storia e tradizione. Da Nord a Sud, in ogni paese che si visita c’è una tradizione milionaria e un patrimonio artistico inestimabile. Ma ci sono città che nel corso della storia hanno attratto sempre più abitanti, sia per motivi climatici che di opportunità. Ecco la classifica delle 20 città più grandi e popolose d’Italia.

Città più grandi d’Italia: le prime 10 posizioni

1. Roma

È la capitale d’Italia, la città eterna e al primo posto nella classifica delle città più grandi non poteva che esserci Roma con 2.754.719 abitanti. La crescita demografica di Roma è stata plasmata dalla sua ricca storia millenaria, dalla presenza di importanti istituzioni politiche e culturali e da un’economia variegata. Negli ultimi anni, tuttavia, la città ha registrato un calo di residenti, dovuto in parte alle difficoltà legate alla qualità della vita e all’aumento dei costi nelle zone centrali. Per questo aree periferiche come Ostia o il quartiere EUR stanno registrando un incremento di nuovi residenti.

2. Milano

È il cuore economico italiano, capoluogo della Lombardia, Milano vanta 1.371.850 abitanti ed è la seconda città più grande d’Italia. La sua crescita demografica è stata vertiginosa negli ultimi anni, sopratutto professionisti che si sono trasferiti a Milano da altre città italiane.

3. Napoli

Al terzo posto con 911.697 abitanti troviamo Napoli, la città più importante del Sud Italia che negli ultimi anni sta avendo una vera e propria rinascita sopratutto con un boom turistico. La città sta diventando sempre più attrattiva non solo per gli italiani ma anche per i cittadini stranieri che amano il clima mite e sopratutto la buona cucina.

4. Torino

La vecchia capitale d’Italia ha 846.926 abitanti ed è al quarto posto. Torino è conosciuta per l’architettura barocca e i suoi musei. Ha una forte vocazione industriale e per questo attira lavoratori da tutta Europa.

5. Palermo

Altra regina del Sud al quinto posto c’è Palermo con 628.894 abitanti. Il capoluogo della Sicilia è noto per la sua storia araba e i monumenti storici. Palermo sta cercando di attrarre nuovi residenti attraverso progetti di riqualificazione urbana.

6. Genova

Gli abitanti sono 561.947 abitanti e Genova è famosa soprattutto per il porto e il centro storico che è uno dei più grandi d’Europa. A Genova si respira l’aria di mare.

7. Bologna

Nel cuore dell’Italia troviamo Bologna che vanta 390.518 abitanti ed è un importante polo universitario. Per questo ogni anno attrae moltissimi studenti provenienti da tutta Italia.

8. Firenze

La culla del rinascimento è famosa per il suo patrimonio artistico e vanta 363.837 abitanti. A Firenze sembra di ritornare anni addietro al periodo glorioso dell’Italia.

9. Bari

Bari è il più importante porto dell’Adriatico, porta all’Oriente ed ha 316.212 abitanti. Molto caratteristica è la zona di Bari Vecchia, al parte antica della città.

10. Catania

Al decimo posto troviamo Catania con 298.209 abitanti. Situata ai piedi dell’Etna, la città siciliana sta vivendo un incremento demografico grazie a nuove costruzioni residenziali.

Seguono poi in classifica: