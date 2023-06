Guadagnare fino a 84 mila euro per trasferirsi in un’isola irlandese: come candidarsi e cambiare vita

Non è la prima volta che un governo decide di incentivare il trasferimento su un’isola o un borgo isolato attraverso l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto. È successo recentemente in Sardegna, adesso tocca all’Irlanda e alle sue numerose isole, veri paradisi terrestri posizionati nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico.

Il governo ha ufficialmente presentato il programma «Our Living Islands» che letteralmente significa «Le nostre isole che vivono». Si tratta di un progetto che prevede incentivi per chi desidera trasferirsi in una delle 23 isole nell’oceano, tutte prive di collegamenti diretti con la terraferma. L’incentivo, per chi decide di fare questa scelta di vita, arriva fino a 84mila euro. Le domande possono essere presentate a partire da luglio ma non ci sono dubbi che l’iniziativa sarà un successo.

Fino a 84 mila euro per trasferirsi in un’isola irlandese: come candidarsi

Natura incontaminata, spiagge e aria pulita, c’è chi pagherebbe per poter vivere su un’isola del genere lontano dal caos cittadino e dalla vita frenetica di tutti i giorni. E poi c’è chi, come il governo irlandese, è disposto a pagare pur di incentivarne il trasferimento. Il programma Our Living Islands partirà ufficialmente il 1° luglio e vede coinvolte 23 isole nell’Oceano Atlantico, tutte popolate da un ristretto numero di residenti. La più grande è l’isola Árainn che ospita poco più di 700 persone.

Per chi si trasferisce lì il governo prevede un incentivo fino a 84mila euro. Specifichiamo però che non si tratta di un regalo ma di un contributo da spendere per lavori di ristrutturazione. Infatti il requisito per ottenere il contributo consiste nel ristrutturare un edificio costruito più di 30 anni fa e senza affittuario da almeno 2 anni. Scelto l’edificio, ecco il contributo per incentivarti a trasferirti in una delle isole.

In particolare sono 5 gli obiettivi di questo progetto: ripopolare i livelli di popolazione sulle isole, diversificare le loro economie, migliorare i servizi per salute e benessere e responsabilizzare le comunità.

Inoltre questo progetto, di durata decennale, è accompagnato anche da altre azioni che il governo metterà in campo nel triennio 2023-2026 per migliorare il benessere su queste isole.

Come si legge sul sito ufficiale, tra le varie azioni, oltre appunto agli incentivi, troviamo:

fornitura di banda larga ad alta velocità, in particolare nelle scuole per consentire un maggiore accesso all’istruzione, ai corsi di formazione e favorire il lavoro a distanza dalle isole;

pilota eHealth Pods sulle isole e hub di lavoro a distanza per migliorare l’accesso agli appuntamenti sanitari online;

creazioni di forum per il dialogo continuo tra le comunità isolane e le autorità locali.

In Sardegna fino a 15mila euro per comprare o ristrutturare casa

In Italia sta avendo molto successo da anni l’iniziativa delle case vendute a 1€ purché i proprietari si accollino poi tutti i costi di ristrutturazione e si trasferiscono in questi paesini o borghi che rischiano lo spopolamento. In Sardegna dalla fine del 2022 è presente un’iniziativa che punta ad offrire un contributo fino a 15mila euro per chi acquista o ristruttura una casa in un comune al di sotto dei 3mila abitanti. Per ottenerlo è necessario rispettare alcuni requisiti come avere la residenza nel piccolo comune o trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto. L’importo erogato è il 50% della spesa d’acquisto o di ristrutturazione fino ad un massimo di 15mila euro.

L’incentivo è rivolto anche a chi apre o trasferisce la propria impresa sempre in un comune al di sotto dei 3mila abitanti. Per loro previsto un contributo a fondo perduto di 15mila euro che può arrivare a 20mila in caso di incremento dell’occupazione del territorio.