Gli orari del Forex: apertura, chiusura e quando fare trading

Come investire in borsa?

Il mercato Forex (Foreign Exchange) è il più grande e liquido al mondo, operando 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questa continua operatività è resa possibile dalla sovrapposizione delle sessioni di trading delle principali piazze finanziarie globali.

Conoscere gli orari di apertura e chiusura nel Forex, quindi, è un elemento essenziale per creare una strategia di trading di successo. Se sai come funzionano gli orari, d’altronde, potresti anche sviluppare i tuoi investimenti sui migliori momento per fare trading sul mercato delle valute.

Ecco, quindi, quali sono i termini di apertura e chiusura giornalieri, le festività rispettate e, ovviamente, i momenti più propizi per il trading che ogni investitore dovrebbe «studiare» per ottimizzare le proprie strategie.

Orari del Forex: apertura e chiusura Innanzitutto: perché un investitore dovrebbe conoscere gli orari del Forex in Italia? Come anticipato, conoscere gli orari del Forex è utile per comprendere i momenti migliori per fare trading sul mercato delle valute. Gli orari nel mercato del Forex possono creare confusione, anche perché spesso le fonti che parlano di questa tematica potrebbero riferirsi a fusi orari esteri e diversi da quello italiano. Gli orari del Forex indicano i momenti in cui i Forex trader possono comprare, vendere e guadagnare sul mercato delle valute. Sappiamo già che gli orari del Forex permettono l’apertura 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì). Indicativamente, tra le 23.00 della domenica sera e le 22.00 del venerdì sera il mercato dei cambi rimane sempre aperto. Ciò è possibile grazie agli effetti dei fusi orari, rendendo accessibile il mercato in ogni momento. Conoscere l’ora italiana in cui apre e chiude ciascuna sessione del Forex è essenziale per anticipare e stare attenti a tutti quei movimenti che hanno luogo in orario di ufficio, in cui è più probabile assistere a grandi movimenti sul mercato ad opera dei grandi player bancari; in generale, infatti, gli orari di maggior volatilità sono quelli in cui avvengono i maggiori annunci economici. Infiine, è importante ricordare che gli orari del Forex sono suddivisibili in 4 sessioni principali in ciascuna giornata di trading sulla valute: sessione di Sydney (23:00 - 8:00);

(23:00 - 8:00); sessione di Tokyo (01:00 - 10:00);

(01:00 - 10:00); sessione di Londra (09:00 - 18:00);

(09:00 - 18:00); sessione di New York (14:00 - 23:00). Nota: gli orari fanno riferimento all’ora italiana con in vigore l’ora solare (ottobre-marzo) leggi anche Apertura Borsa americana, gli orari di Wall Street

Possibili eccezioni? Festività e fusi orari Abbiamo specificato che l’orario enunciato si riferisce all’ora solare italiana. Ma bisogna anche sapere che non tutti i Paesi adottano lo stesso cambio solare-legale nello stesso momenti. Gli orari del Forex, infatti, possono variare leggermente in base all’adozione dell’ora legale nelle diverse regioni. Ad esempio, negli Stati Uniti l’ora legale inizia la seconda domenica di marzo (9 marzo 2025) e termina la prima domenica di novembre (2 novembre 2025), mentre in Italia l’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo (30 marzo 2025) e termina l’ultima domenica di ottobre (26 ottobre 2025). Queste differenze possono influenzare temporaneamente gli orari di sovrapposizione tra le sessioni. Inoltre, sebbene il mercato Forex sia operativo 24/5, le festività nelle principali piazze finanziarie possono avere un impatto su operatività e liquidità. Ecco alcune delle principali festività nel 2025: Capodanno : 1 gennaio. La maggior parte dei mercati globali, inclusa la Borsa Italiana, rimane chiusa;

: 1 gennaio. La maggior parte dei mercati globali, inclusa la Borsa Italiana, rimane chiusa; Venerdì Santo e Lunedì dell’Angelo : 18 e 21 aprile. Molti mercati europei, inclusa la Borsa Italiana, osservano queste festività;

: 18 e 21 aprile. Molti mercati europei, inclusa la Borsa Italiana, osservano queste festività; Festa dei Lavoratori : 1 maggio. Chiusura in diversi paesi, tra cui l’Italia;

: 1 maggio. Chiusura in diversi paesi, tra cui l’Italia; Festa dell’Assunzione : 15 agosto. Chiusura della Borsa Italiana;

: 15 agosto. Chiusura della Borsa Italiana; Natale e Santo Stefano: 25 e 26 dicembre. Chiusura della maggior parte dei mercati globali. È importante notare che durante queste festività la liquidità può diminuire significativamente, aumentando la volatilità e lo spread delle coppie valutarie. Pertanto, è consigliabile prestare particolare attenzione o evitare il trading in questi periodi. leggi anche Calendario Borsa Italiana 2024-2025. Giorni di chiusura e orari