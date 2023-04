Ftse mib 40 ed Euro Stoxx 50 sui massimi: cosa aspettarsi la prossima settimana dal mercato EU?

Il prezzo del Ftse mib 40, indice di borsa che rappresenta i 40 titoli azionari più capitalizzati della Borsa Italiana, e dell’Euro Stoxx 50, indice azionario che rappresenta le performance dei 50 maggiori titoli azionari delle principali società europee quotate in borsa, hanno raggiunto i propri massimi del 2022, segnando un evento storico per i mercati finanziari.

Mentre gli operatori dibattevano riguardo i problemi macro economici, il rischio di recessione e le decisioni delle banche centrali, il prezzo dei titoli azionari componenti gli indici di riferimento ha beneficiato di un forte sprint rialzista che ha preso la maggior parte degli operatori in contropiede.

In molti si ostinano a pensare che questa «ripartenza» sia solo frutto di un momento particolarmente speculativo del mercato e che i prossimi dati macroeconomici e fondamentali delle aziende saranno una brutta doccia fredda.

Cosa monitorare quindi la prossima settimana sul mercato europeo?

I principali eventi economici di riferimento sul mercato europeo e non solo

In Europa, i trader guardano con grande attenzione l’indice del PIL della Zona Euro che verrà condiviso venerdì 28 aprile. Rappresenta senza ombra di dubbio il principale indicatore dello stato di salute dell’economia in quanto misura direttamente l’attività economica dei Paesi membri. Lo stesso giorno, in Germania verrà condiviso il dato legato alla variazione della disoccupazione del Paese e l’IPC (indice dei prezzi al consumo). Sarà un dato sensibile ai mercati in quanto da sempre i risultati tedeschi rappresentano un indicatore molto importante dello stato di salute dell’intero continente.

Per quanto riguarda l’Italia, oltre a i dati legati al PIL e alle vendite industriali, ci sarà l’asta dei BTP con scadenza a 10 anni.

Negli Stati Uniti invece, usciranno una serie di dati importanti fin da martedì 25 aprile. Il primo sarà la statistica legata alla fiducia dei consumatori, argomento più che mai seguito con interesse da parte degli analisti date le sempre più ampie preoccupazioni legate alla recessione. Successivamente, il 27 aprile, verrà comunicato il PIL del Paese a stelle e strisce, assieme alle tanto attese richieste iniziali di sussidi di disoccupazione.

Ftse mib 40: analisi tecnica dell’indice

La settimana dal 24 aprile al 28 sarà molto movimentata sui mercati e non lascerà tregua agli operatori neanche il 25 aprile.

Piazza Affari segue con estrema attenzione l’indice Ftse mib 40, in quanto sembra aver raggiunto i massimi del 2022, così come l’indice azionario dei mercati europei, l’Euro Stoxx 50. Il superamento consolidato del numerario dei 28.000 punti è infatti atteso con molta ansia.