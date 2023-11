Francesca Bergesio, chi è Miss Italia 2023 (e chi è suo padre)

È piemontese, studia medicina e ama il cinema la nuova Miss Italia 2023. Francesca Bergesio di Cervere, 19 anni, incoronata reginetta sabato 11 novembre a Salsomaggiore Terme dove il concorso di bellezza è tornato dopo 13 anni.

A eleggerla Miss Italia una giuria composta quest’anno da Vittorio Sgarbi, che ne era presidente, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e Giulia Salemi. A condurre la serata Jo Squillo, diventata famosa a Sanremo nel 1991 con la canzone Siamo donne e impegnata nella difesa dei diritti delle donne.

Nella Sala Europa del palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme, la Miss ha ricevuto la corona da Patrizia Mirigliani e dal presidente della giuria Sgarbi che nel corso della serata si è lasciato andare a battute e tentativi di salire sul palco per meglio “ammirare la bellezza delle concorrenti” - battute che ricordano una delle principali critiche mosse ai concorsi di bellezza: creare degli standard di bellezza conformi all’espressione di genere e che meglio compiacciano lo guardo maschile: il male gaze.

Francesca Bergesio, che ad agosto era stata incoronata Miss Piemonte, si è detta incredibilmente emozionata per la vittoria, ringraziando specialmente la madre. Ma a suscitare una certa curiosità è invece il padre di Miss Italia, noto politico. Scopriamo quindi chi è Francesca Bergesio e cosa fa suo padre.

Francesca Bergesio, chi è Miss Italia 2023: studi e aspirazioni

Francesca Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo e risiede a Cervere, ha 19 anni ed è la primogenita delle due figlie del senatore Bergesio. Francesca ha conseguito il diploma al Liceo Classico Europeo ed è da poco iscritta al primo anno della facoltà di Medicina a Roma.

Ha confessato di essersi iscritta al concorso per mettersi in gioco: “É stato un percorso stupendo che mi ha fatto crescere a livello personale. Ho conosciuto tantissime ragazze e sarà un ricordo fantastico”. Nella sua presentazione ha raccontato di aver vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione: appassionata di calcio, in particolare della Juventus, ha detto di sperare, in futuro, di riuscire a conciliare lavoro e passioni. La 19enne Bergesio ha anche ricevuto un’altra fascia “Miss Guida Sicura”, assegnata in collaborazione con la Polizia di Stato.

E Bergesio sembra effettivamente essere molto determinata, nonostante la giovane età. Ha dichiarato, infatti, di voler continuare i suoi studi ma lasciando aperta una porta sul mondo della moda: “Vorrei essere un medico, vorrei specializzarmi in cardiochirurgia e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.

Chi è il padre di Miss Italia 2023: Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio, il padre di Francesca, Miss Italia 2023, è un senatore della Lega. Nato a Bra nel 1963, Bergesio svolge la professione di dirigente d’azienda. È stato sindaco di Cervere dal 1995 al 2004, poi vicesindaco e consigliere comunale dal 2004 al 2009, prima con Forza Italia e poi con Lega.

Passato alla Lega, è stato rieletto consigliere provinciale alle elezioni del 2014, ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio Provinciale. Nel 2014 è stato poi eletto segretario provinciale di Cuneo della Lega. Alle elezioni politiche del 2018 è stato poi eletto senatore nel Collegio plurinominale Piemonte.

Ma è con le elezioni politiche del 2022 che è stato eletto al Senato della Repubblica per il centro-destra con il 51,73%. Oggi è membro anche della Commissione di vigilanza Rai.