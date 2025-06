Festa della Repubblica 2025, le migliori frasi e immagini per il 2 giugno

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, è la Festa della Repubblica. Precisamente si celebrano 79 anni dallo storico referendum che ha cambiato la forma di governo in Italia, segnando al contempo una nuova era dopo il ventennio di dominazione fascista. Non importa quanti anni siano passati, né quanti cambiamenti abbia attraversato il Belpaese da allora. Questa giornata va dedicata alla commemorazione dei caduti che hanno permesso alla nazione di essere quello che è ora, ai diritti oggi dati per scontati dalla cittadinanza per i quali molti hanno dato la vita.

I valori che ispirano la Repubblica italiana sono sempre attuali e importanti da ricordare, come dimostrato anche dal tema scelto per questo 2025: Ripudiare la guerra, onorare le vittime, costruire la pace. La scelta del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (Cnddu) riporta l’attenzione su tutte le vittime dei conflitti, civili e militari, quelli che hanno segnato la storia italiana, quelli che imperversano nel resto del mondo e le eventuali guerre del futuro che è bene ripudiare sempre con fermezza. Il presidente del Cnddu, Romano Pesavento, ha scelto di ricordare un aforisma di Sandro Pertini, con cui inauguriamo la nostra selezione di frasi per il 2 giugno:

Dietro ogni articolo della Costituzione sta il sacrificio di migliaia di giovani.

Non è una carta morta, è un testamento.