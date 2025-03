Festa della Donna 2025, le più belle frasi e immagini di auguri dell’8 marzo

Come ogni anno l’8 marzo si festeggia la Giornata internazionale della donna o più comunemente chiamata anche festa della donna. Parlare semplicemente di festa però è riduttivo: l’8 marzo è infatti dedicato al ricordo delle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile.

L’origine di tale ricorrenza, oggi popolare in tutto il mondo, risale agli inizi del Novecento. Per molti anni, l’origine dell’8 marzo è stata erroneamente associata a una tragedia del 1908, in cui si sarebbe verificato un incendio nella fabbrica tessile Cotton di New York, causando la morte di numerose operaie. In realtà i fatti che hanno realmente portato all’istituzione della Giornata internazionale della donna sono legati alle lotte per i diritti femminili, in particolare al diritto di voto e alle migliori condizioni di lavoro.

Ogni anno cambia il tema della giornata dedicata alle donne. Per il 2025 l’Onu ha scelto come tema: Diritti. Uguaglianza. Empowerment e l’hashtag #ForAllWomenAndGirls.

Il simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa. Fu scelto negli Anni 50 per esprimere luminosità ed energia delle donne ma anche perché facile da trovare. L’8 marzo dovrebbe essere quindi in primis una giornata di riflessione, sul capire a che punto siamo con le diseguaglianze. A pensare cosa è stato fatto in tutti questi anni, le battaglie vinte dalle donne ma anche le battaglie che si dovranno ancora combattere per vincere.

Dopodiché, ovviamente si può cogliere l’occasione per festeggiare la parte laica della festa e fare gli auguri alle donne della nostra vita ma anche a quelle che non conosciamo. A tal proposito, abbiamo selezionato delle frasi e immagini perfette per gli auguri alle donne in questa giornata a loro dedicata.

Eccone alcune che abbiamo selezionato per voi, da utilizzare per fare gli auguri alla propria compagna, alla mamma, alla sorella o semplicemente a un’amica.

Le migliori frasi di auguri per l’8 marzo Riassumere il valore dell’8 marzo in una sola frase o in un semplice gesto, come regalare una mimosa, può essere difficile. Tuttavia, per chi desidera fare un augurio speciale a una persona cara, ecco alcune idee, accompagnate da immagini simboliche che ne esaltano il significato: A tutte le donne che ogni giorno lottano, sognano e brillano: buon 8 marzo! Dietro ogni donna forte c’è sé stessa. Oggi celebriamo la tua forza e la tua bellezza! L’8 marzo è solo un giorno, ma il tuo valore merita di essere celebrato sempre. Auguri! Le donne sono come i fiori: ognuna unica, speciale e bellissima. Buona Festa della Donna! Auguri a chi con coraggio e determinazione rende il mondo un posto migliore ogni giorno. Se le donne fossero un colore, sarebbero l’arcobaleno: forti, luminose e sempre uniche Essere donna è una forza straordinaria: oggi e sempre, festeggiamo la meraviglia che sei Oggi è la tua giornata, ma la tua importanza dura tutto l’anno. Felice 8 marzo!

via GIPHY Dietro ogni grande cambiamento c’è una donna che non ha avuto paura di sognare. Auguri. A te, che sei fonte di vita, amore e ispirazione. Buona Festa della Donna!

Frasi divertenti sulla festa della donna Per chi non vuole rinunciare a un tocco di ironia, anche in una giornata così significativa, ecco alcune idee di frasi divertenti per celebrare la Festa della Donna con leggerezza e sorriso: Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole?! Date retta a me: mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina.

Luciana Littizzetto Uomo: se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte.

Sempre. Cosa dire a una donna incazzata:

- Hai ragione

- Ho torto

- Andiamo all’Ikea?

Se non basta, nasconditi nella sua borsa.

Non ti troverà mai.

@masse78, Twitter La posizione che eccita di più una donna?

Lei davanti e lui dietro. Che porta le borse.

@Zziagenio78, Twitter Ma si sa che le donne hanno sempre ragione, d’altronde lo dice l’italiano: “La ragione” è femmina, “Il torto” è maschio.

Geppi Cucciari Il silenzio è la sola cosa d’oro che le donne detestano.

Mary Wilson Little Anche di fronte ad una sola donna, l’uomo e’ comunque in inferiorità numerica. Che numero porti di scarpe?

Uomo: 43

Donna: 39 da ginnastica, 37 col tacco, di ciabatte il 40. Poi dipende anche da clima, ciclo, umidità...

@Vladinho77, Twitter - Cosa fai l’8 marzo?

- Festeggio le donne.

- In che modo?

- Metto uno striscione in terrazza con scritto: “C’AVETE TUTTE RAGIONE”.

@masse78, Twitter La ragione per cui le donne non giocano a calcio è che undici di loro non indosserebbero mai lo stesso completo in pubblico.

Phyllis Diller

Le migliori citazioni famose sulle donne Per chi invece preferisce un tocco di storia e ispirazione, ecco alcune celebri citazioni da usare come augurio per la Festa della Donna: La donna è stata bloccata per secoli.

Quando ha accesso alla cultura è come un’affamata.

E il cibo è molto più utile a chi è affamato

rispetto a chi è già saturo.

Rita Levi Montalcini via GIPHY Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.

Rita Levi Montalcini Per tutte le violenze consumate su di lei,

per tutte le umiliazioni che ha subito,

per il suo corpo che avete sfruttato,

per la sua intelligenza che avete calpestato,

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,

per la bocca che le avete tappato,

per le sue ali che avete tarpato,

per tutto questo:

in piedi, signori, davanti ad una Donna!

William Shakespeare La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.

Audrey Hepburn La donna è la rovina dell’uomo ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato.

Marilyn Monroe via GIPHY Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota.

Charles Dickens Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto «G» è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo.

Isabelle Allende Senza donna, la vita è pura prosa.

Rubén Darìo Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna.

Coco Chanel via GIPHY Se gli uomini fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne.

Audrey Hepburn È facile essere una femmina,

bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti.

Ma per essere una Donna

ti devi vestire il cervello

di carattere, personalità e coraggio.

Anna Magnani