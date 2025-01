FantaSanremo 2025, regolamento e consigli su chi prendere. Come si gioca e cosa si vince

FantaSanremo 2025: dopo l’incredibile successo degli ultimi anni - 3 milioni di partecipanti nel 2024 -, il online legato al Festival di Sanremo tornerà anche in occasione della 75esima edizione della kermesse canora nazional-popolare per eccellenza.

Gli organizzatori infatti nelle scorse settimane hanno confermato che per il sesto anno di seguito ci sarà il FantaSanremo, che potrà contare anche su una nutrita schiera di sponsor pronti a cavalcare l’onda del successo di questo gioco.

Ricordiamo che l’iscrizione è gratuita come sempre, ma ci sono diverse novità come l’aumento degli artisti da scegliere in squadra, l’introduzione dei “trofei” e la scelta di titolari e riserve.

In attesa dell’inizio del Festival, ecco una guida a FantaSanremo 2025 con il regolamento del gioco, cosa si vince, come funziona e i consigli su chi prendere.

FantaSanremo, cos’è e come funziona

Il FantaSanremo è il gioco gratuito online che si basa sul Festival di Sanremo. Nato nel 2020 dalla mente di un gruppo di amici che in un bar delle Marche ha deciso di creare la lega ufficiale, la FIF (Federazione Italiana FantaSanremo), il gioco ormai è diventato un cult attirando anche diversi sponsor.

Per partecipare al FantaSanremo devi comporre la tua squadra scegliendo 7 artisti tra quelli in gara senza sforare il budget di 100 Baudi. Saranno loro a farti guadagnare o perdere punti nella classifica.

La tua squadra dovrà avere un capitano, che sarà cruciale nella serata finale quando i suoi bonus e i suoi malus verranno raddoppiati. Quindi devi sceglierlo molto attentamente. In passato è capitato che la squadra che è arrivata prima in classifica era identica a quella che è arrivata seconda, stessi cinque artisti ma capitano diverso.

Una delle novità è quella del dovere schierare i 7 artisti della tua squadra dividendoli in 5 titolari e 2 riserve. La formazione schierata potrà essere cambiata prima dell’inizio del Festival e, una volta chiuse le iscrizioni, si potrà modificare la formazione a piacimento ma solo dalle 08.00 alle 20.00.

leggi anche Che fine ha fatto Pippo Baudo? Biografia e come sta il celebre presentatore

FantaSanremo: come giocare

Per giocare a FantaSanremo 2025 questa sarà la procedura da dover seguire.

Vai sul sito fantasanremo.com ;

; Clicca su Gioca ;

; Crea il tuo account che ti servirà per tutta la durata del gioco.

Dopo aver dato un nome alla propria squadra e nominato un capitano, si è pronti per giocare al FantaSanremo 2025. Si può anche far parte di una lega: le leghe sono tornei privati tra amici, parenti, colleghi e community a cui si può accedere tramite invito, ricevendo un CodeID. A ogni indirizzo mail corrisponde una sola squadra e una sola lega privata.

Come funziona il FantaSanremo: regolamento

Se vuoi partecipare al FantaSanremo 2025 dovrai seguire il regolamento che potrà essere visionato in formato pdf tramite il box qui in basso.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi¹ per acquistare 7 artisti in gara.

È obbligatorio creare una squadra di 7 artisti e schierare una formazione di 5 Titolari, 2 Riserve e nominare Capitano un artista tra i Titolari.

È possibile iscrivere e modificare la squadra entro lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 23.59 (salvo proroghe).

È possibile modificare la formazione sostituendo tra loro Titolari e Riserve e nominando un nuovo Capitano tra i Titolari durante la settimana del Festival ogni giorno da mercoledì 12 febbraio a sabato 15 febbraio dalle 08.00 alle 20.00.

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà al Team Punteggi² che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo.

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato).

Gli artisti, nel momento in cui sono schierati come Titolari, fanno guadagnare o perdere punti alla squadra con i bonus e malus della serata (compresi quelli del DopoFestival) e i bonus e malus Extra.

Gli artisti, nel momento in cui sono schierati come Riserve, fanno guadagnare o perdere punti alla squadra solo ed esclusivamente con bonus e malus Extra.

All’artista schierato Capitano verranno raddoppiati i 20 punti bonus relativi al piazzamento in top five delle prime quattro serate e i bonus e i malus relativi alla posizione nella classifica finale.

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festival. Per palco vengono considerati il palcoscenico, le scalinate, le scale e le aree destinate all’orchestra. Le parole del testo della canzone e i tatuaggi, salvo diverse indicazioni, non sono validi per l’assegnazione di bonus e malus.

Per ogni serata del Festival sono previsti bonus e malus che resteranno segreti fino a poco prima dell’inizio della serata stessa e che saranno validi solo per la serata corrispondente al giorno in cui verranno svelati.

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati e/o gli altri artisti in gara che si esibiranno insieme all’artista stesso.

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione.

Vince chi, terminata l’ultima puntata del Festival di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Questo regolamento deve essere interpretato con l’intento ludico ma sempre rispettoso che anima il gioco. Nessun bonus o malus può essere interpretato come un’esortazione a compiere atti illeciti o irrispettosi nei confronti di altri individui o della collettività: fantagiocate responsabilmente.

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF³ anche durante la settimana del Festival.

Quali sono i bonus/malus del FantaSanremo

Per il FantaSanremo sono previsti diversi bonus e malus a partire dalle posizioni in classifica degli artisti che partecipano al Festival, per arrivare ai premi della critica o della giuria. Tra i bonus e malus previsti ci sono anche quelli ad personam.

QUI L’ELENCO DI TUTTI I BONUS E I MALUS

FantaSanremo: cosa e quanto si vince?

Al FantaSanremo vince chi ottiene il maggior numero di punti. Non c’è un montepremi in palio per chi ha creato la squadra più forte e arriva primo nella classifica delle squadre e delle leghe: non si vincono soldi né premi di altro tipo.

Lo scopo del gioco è quello di far seguire il Festival di Sanremo al pubblico da casa aumentando il coinvolgimento con un incentivo in più: il divertimento e lo spirito di sfida.

Come si legge sul sito del gioco: si vince solo la tanto ambita gloria eterna.

Consigli su chi prendere a FantaSanremo 2025

Non è facile dare consigli su chi prendere a FantaSanremo 2025, ma una buona base di partenza potrebbe essere quella di dare uno sguardo a chi sono i favoriti per gli scommettitori.

I pronostici sembrerebbero essere tutti per Giorgia, Elodie e Olly, ma attenzione anche ad Achille Lauro e a Irama.

I The Kolors sembrerebbero essere pronti a far ballare tutto il teatro Ariston, mentre attenzione a Fedez e Tony Effe che potrebbero incorrere in diversi malus.

Visti i tanti punti assegnati per il vincitore del Premio della Critica, un buon consiglio potrebbe essere quello di prendere Simone Cristicchi e Brunori Sas.

La grande sorpresa infine potrebbe essere Sarah Toscano, giovane artista che è stata fortemente voluta da Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025.