Estrazioni Lotto e SuperEnalotto, oggi giovedì 2 gennaio. Numeri estratti in diretta

Questa sera giovedì 2 gennaio prima estrazione del 2025 al Lotto e SuperEnalotto. Si riparte con la caccia al 6 e il jackpot messo in palio sarà di 53 milioni di euro. L’ultima estrazione del 2024, quella effettuata il 31 dicembre ha regalato un fine anno gioioso per 12 fortunati giocatori che hanno centrato un 5 vincendo poco più di 14.500 euro. Ancora meglio ai tre che hanno centrato un 4 stella vincendo 26.000 euro a testa. In totale Sisal ha erogato 677.700 premi, per 4.355.419 euro vinti.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto, la fine del 2024 ha posto fine all’assenza del numero 31 sulla ruota di Genova che è uscito dopo 175 estrazioni. Adesso il numero più ritardatario è il 74 sulla ruota di Napoli che manca da 128 estrazioni. Seguono il:

66 su Nazionale da 117;

11 su Bari da 105;

19 su Cagliari da 103;

51 su Roma da 103.

Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 8 su Napoli è assente da 92 turni. Tra le decine la 60-69 su Firenze manca da 51 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Milano manca da 43 turni. Vedremo che cosa accadrà questa sera con le giocate che chiuderanno alle 19.30 e le estrazioni a partire dalle ore 20. Noi le seguiremo in diretta.

Il 2024 è stato un anno straordinario per il gioco del Lotto con un totale di 29.980.966 giocate vincenti, e un importo complessivo di ben € 1.126.169.948 vinti. La Regione più vincente e fortunata è stata la Lombardia con un totale di 188.843.806€ vinti. Seguono la Campania, con € 161.554.646 nel Lotto e il Lazio con € 108.586.775.

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sempre anche dai bollettini ufficiali pubblicati sui siti ufficiali di Sisal, per il SuperEnalotto, e Lottomatica per il Lotto. È possibile verificare le vincite anche dalle rispettive app scaricabili gratuitamente sia su Apple che dispositivi Android.