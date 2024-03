Torna l’appuntamento con la fortuna questa sera visto che ci sarà l’estrazione numero 41 dell’anno di Lotto e Superenalotto. Come di consueto urne attive a partire dalle ore 20 per conoscere i numeri vincenti di questa sera.

L’edizione di martedì del Lotto ha regalato vincite milionarie. Come a Castelpetroso, piccolo paesino di 1.500 anime del Molise, dove un fortunato vincitore ha vinto 50.596 euro con una quaterna sulla ruota di Firenze. Ha puntato un solo euro sui seguenti numeri 13, 17, 23, 47 e 81 ed ha sbancato.

Anche la Lombardia è stata la regina della scorsa estrazione con vincite totali per oltre 70.000 euro in tre diverse province: Milano, Brescia e Varese. La più corposa nel capoluogo milanese dove è stato centrato un terno sempre sulla ruota di Firenze da 21.739 euro. Questa sera riparte anche la caccia ai numeri ritardatari dopo che la scorsa settimana è uscito l’attesissimo numero 78 sulla ruota di Bari che mancava addirittura da 201 estrazioni. Tantissimi i giocatori che l’attendevano e il 78 ha regalato vincite totali - come riporta Agimeg - per 15,6 milioni di euro, vale a dire il 78% di tutti i premi pagati al Lotto in Italia nel concorso in questione.

Lato Superenalotto proseguirà anche questa sera la caccia al jackpot milionario che concorso dopo concorso sta salendo sempre più fino ad arrivare a toccare vette importanti. Oggi il montepremi messo in palio sarà di 74.500.000 milioni di euro. Nell’estrazione di martedì ancora nessun 5+1 ma soltanto 4 vincitori con punti 5 che hanno vinto poco meno di 50.000 euro a testa. Nel complesso Sisal ha erogato vincite per 4.369.970 euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 14 marzo, in diretta

18:52 Superenalotto: i numeri frequenti e ritardatari Numeri frequenti: 6-49-55-77-85-86

Numeri ritardatari: 1-8-18-31-40-65