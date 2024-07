Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi 4 luglio, in diretta

Nuovo appuntamento questa sera con l’estrazione di Lotto e Superenalotto. Prosegue la salita del jackpot per quanto riguarda il Superenalotto che metterà in palio per l’estrazione numero 105, ben 43.600.000 milioni di euro. La scorsa estrazione di martedì 2 luglio è stata particolarmente ricca con un fortunato giocatore che ha indovinato un 5+1 portandosi a casa 537.659,62 euro. La giocata è stata effettuata a Napoli in una tabaccheria situata in via Carlo De Marco.

Ma ad essere baciata dalla fortuna è stata anche Sedegliano, in provincia di Udine dove è stato centrato un 5 stella da 1.447.545,25 euro. Da segnalare anche tre punti 5 da 57.901,81 euro.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto invece, la vincita più alta che entra di diritto in quelle più corpose dell’anno, è stata fatta in Sardegna, a Porto Torres. Qui un giocatore ha puntato 3 euro per una quaterna sulla ruota di Genova (7-15-19-32) portandosi a casa 244.000 euro. Ma c’è di più perché lo stesso ha puntato la quaterna anche su tutte le ruote vincendo ulteriori 24.000 euro che si sommano agli altri. Si tratta della terza vincita più alta del 2024 al Lotto preceduta dai 376mila euro vinti a marzo a Bellizzi, in provincia di Salerno ed i quasi 250mila euro vinti a maggio da un giocatore di Ozzano dell’Emilia (Bologna).

Al 10eLotto vincita da 50.000 euro a Maranello, città dove nasce la Ferrari. La vincita è stata ottenuta con una giocata di appena 4 euro su ben 10 numeri e ne sono stati centrati 9.

Vedremo con l’estrazione di questa sera che cosa accadrà e se ci sarà l’ambita vincita del jackpot milionario del Superenalotto. Ecco i numeri vincenti estratti.

Estrazioni di Lotto e Superenalotto, oggi 4 luglio, in diretta

20:13 Superenalotto: i numeri vincenti Numeri vincenti: 15-25-42-53-56-73

Jolly: 60

Superstar: 61

20:12 Lotto: tutti i numeri vincenti di questa sera

20:08 Lotto: Venezia e Nazionale Venezia: 65-17-32-62-82

Nazionale: 46-4-71-30-62

20:06 Lotto: Firenze, Palermo e Torino Firenze: 56-71-51-76-45

Palermo: 52-54-30-85-16

Torino: 84-15-26-1-13

20:04 Lotto: Bari, Cagliari e Genova Bari: 25-65-78-47-55

Cagliari: 76-12-47-19-41

Genova: 30-73-4-76-15

20:02 Lotto: Roma, Milano e Napoli Roma: 51-3-14-56-49

Milano: 24-80-38-2-52

Napoli: 11-33-2-22-72

18:26 Superenalotto, numeri ritardatari e frequenti Numeri ritardatari: 1-35-42-70-74-77

Numeri frequenti: 6-55-77-79-85-86