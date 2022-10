Eni sale col petrolio: nuovo certificato per investire con capitale condizionatamente protetto

Eni sale col petrolio: una ripartenza che dà fiato alle borse e spinge al rialzo le quotazioni del settore energetico. Per investire sul titolo Eni e sfruttare il doppio minimo disegnato da area 10,50 puoi utilizzare il nuovo certificato Equity Premium Accelerator Coupon di Banca Akros con capitale condizionatamente protetto e un premio aggiuntivo.

Vediamo di seguito tutti i dettagli del certificato e i livelli da monitorare secondo l’analisi tecnica.

Eni sale col petrolio: i livelli da monitorare

I rumors su un possibile taglio «storico» della produzione di petrolio da parte dell’OPEC+ hanno dato slancio alle borse e a Eni. Il cartello petrolifero e i suoi alleati si riuniranno mercoledì 5 ottobre a Vienna, per la prima volta dal 2020, e decideranno la politica di produzione per i prossimi mesi: molti analisti si aspettano una mossa storica che potrebbe riportare i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari dagli attuali 84,30 dollari.

Eni sta approfittando dell’andamento dei prezzi del greggio per allontanarsi dai supporti strategici a 10,50 euro circa, base di un potenziale doppio minimo in formazione da metà luglio. La strada per completare la figura rialzista è ancora lunga: le azioni Eni dovranno infatti risalire la china e lasciarsi alle spalle i primi ostacoli a 12 euro per riaffacciarsi in area 12,60, limite oltre il quale verrebbe completato il doppio minimo per obiettivi a 12,70 circa.

Queste prospettive rialziste verrebbero invece negate da discese sotto area 10,80, con il conseguente ritorno in area 10,50.

Grafico giornaliero Eni Fonte TeleTrader

Investire su Eni con un nuovo certificato di Banca Akros

Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha emesso e quotato in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana una nuova serie di Investment Certificate destinati ai “self directed investors”: tra i nuovi 15 Equity Premium Accelerator Coupon Certificates disponibili dal 4 ottobre, ne abbiamo individuato uno con sottostante Eni.

Peculiarità di questo certificato, della durata di 18 mesi, è quella di offrire un premio aggiuntivo, in caso di rimborso anticipato, pari alla somma di tutti i premi futuri che l’investitore avrebbe potuto ottenere nel caso in cui il Certificate non fosse scaduto anticipatamente.

Questo prodotto è adatto a investitori con una propensione al rischio alta, visto che la perdita massima realizzabile a scadenza, nell’ipotesi in cui il valore di Eni si annulli, è pari al 100% del nominale

investito.

Va però osservato come la barriera di Eni, distante il 29,08% dai valori attuali, sia ben al di sotto dei supporti di lungo termine a 10 euro e di quelli successivi a 9,20-9,30 euro.

Certificato Equity Premium Accelerator Coupon su Eni: caratteristiche

Per chiarire il funzionamento della nuova serie di Equity Premium Accelerator Coupon, vediamo le caratteristiche del Certificate su Eni (IT0003132476) .

Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:

nei primi 2 trimestri il pagamento di premi periodici trimestrali pari a 2,75 euro se il valore dell’azione Eni alle date di valutazione intermedie (22/12/2022 e 23/03/2023) è pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari a 8,1015)

nel terzo trimestre sono 3 i possibili scenari in funzione del valore di Eni al 23/06/2023 : a) se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Valore di Riferimento Inziale, pari a 10,802 euro, il Certificato scade anticipatamente rimborsando 111 euro (ovvero il Prezzo di Emissione maggiorato della Cedola Trimestrale prevista e di tutti i premi futuri che si sarebbero potuti ricevere nel caso in cui il Certificato non fosse scaduto anticipatamente); b) se l’azione sottostante quota tra il Livello Soglia Cedola (pari a 8,1015) e il Valore di Riferimento Inziale (pari a 10,802) , il Certificato paga la Cedola Trimestrale pari a 2,75 euro e si passa alla data di osservazione successiva; c) se l’azione sottostante quota al di sotto del Livello Soglia Cedola, nessun premio viene corrisposto e si passa alla prossima data di valutazione intermedia;

:

nel quarto trimestre gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 108,25 euro;

nel quinto trimestre gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 105,50 euro.

A scadenza sono due i possibili scenari:

Se l’azione Eni alla data di rilevazione finale (21/03/2024) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 8,1015) il Certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 euro più l’ultimo premio di 2,75 euro;

In caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante, come se avesse investito nell’azione Eni al prezzo di 10,802 Euro (Valore di Riferimento Iniziale).