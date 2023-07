Elio Lorenzoni: chi è, che lavoro fa e quanto guadagna il (probabile) nuovo fidanzato di Belen

È Elio Lorenzoni l’uomo ritratto nelle foto accanto a Belen Rodriguez alla festa di Ignazio Moser, fidanzato dell’ex gieffina Cecilia Rodriguez. Sembra quindi che la storia con il marito Stefano De Martino sia ufficialmente - o almeno per adesso - giunta al capolinea.

Stando quindi alle foto pubblicate sul numero di Chi di mercoledì 19 luglio, la showgirl Belen Rodriguez starebbe frequentando l’imprenditore Elio Lorenzoni. Relazione di cui non si conoscono ancora i dettagli ma già molto chiacchierata. Da giorni, infatti, si parla della nuova relazione della modella argentina e della presunta fine della relazione con Stefano De Martino.

A riprova di ciò, il fatto che Belen Rodriguez avrebbe rimosso dal suo dito la fede nuziale già da diverse settimane, insieme al fatto che recentemente avrebbe anche deciso di eliminare una delle ultime foto condivise su Instagram con l’ex marito, padre del primo figlio Santiago. Indizi che avvalorerebbero le indiscrezioni sulla nuova separazione con il conduttore di Stasera è tutto possibile.

Elio Lorenzoni sarebbe apparso, quindi, per la prima volta sulle pagine di Gossip alla festa di Moser, il quale si rumoreggia sia amico dell’imprenditore e artefice del loro incontro. Infatti, benché non vi siano prove, numerose riviste di cronaca rosa sostengono che la conoscenza tra Lorenzoni e Rodriguez risalirebbe a diversi anni fa, precisamente al periodo in cui la conduttrice ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia.

Per le persone più curiose e interessate alla vita sentimentale della modella argentina, cerchiamo di conoscere la nuova (probabile) fiamma di Belen Rodriguez: ecco chi è Elio Lorenzoni e che lavoro fa.

Elio Lorenzoni, nuovo fidanzato di Belen? Chi è e che lavoro fa

Che Elio Lorenzoni sia la nuova fiamma di Belen Rodriguez non sembra essere solo una supposizione. Al di là delle foto che li ritraggono in confidenza, i due si sarebbero recati insieme in un albergo di lusso di Milano.

Elio Lorenzoni è un imprenditore di Bergamo, proveniente da un paesino in provincia di Brescia - come sostiene la fonte anonima che ha contattato la “Signora del Gossip” Deianira Marzano. Sempre secondo la fonte, la famiglia avrebbe in gestione un negozio Piaggio e un albergo nel paesino bresciano d’origine.

Lorenzoni ha completato la sua formazione in Economia e amministrazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e avrebbe una passione per il golf e le E-bike e altri mezzi. Anche grazie alle sue passioni, oggi ricopre il ruolo di presidente di Lorenzmotors e gestore di Lorenzoni Srl, aziende che si concentrano su motori, accessori e componenti a livello globale, cercando il suo sito ufficiale (lorenzoni.it), l’azienda dovrebbe essere di Bedizzole (in provincia di Brescia).

Inoltre, Lorenzoni si presenta come una persona molto riservata, tanto che il suo profilo Instagram è privato. Elementi che suggeriscono che in futuro i maestri del Gossip potrebbero riscontrare non poche difficoltà nel reperire informazioni sul suo riguardo.

Elio Lorenzoni: quanto guadagna il (probabile) nuovo fidanzato di Belen

Come anticipato il profilo Instagram dell’imprenditore risulta privato, mentre sembrerebbe essere assente sugli altri social network popolari come Facebook e LinkedIn. Si tratterebbe quindi di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

Non si trovano poi molte informazioni sulle aziende di cui è amministratore o direttore, e per tale motivo non si dispongono dei dati sul fatturato delle aziende, e per tale ragione non si conoscono ancora le cifre da lui guadagnate.