Elezioni Germania 2025 risultati in DIRETTA: exit poll, Cdu in testa e AfD al 20%

Elezioni Germania 2025, la diretta live: si sono concluse alle ore 18 le operazioni di voto - affluenza all’84%, massimo storico dalla riunificazione -, con lo spoglio che potrà essere seguito in tempo reale qui di seguito fino alla proclamazione dei risultati ufficiali.

I risultati delle elezioni Germania 2025 però sono stati in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll, con il primo di Zdf che è stato diffuso alle ore 18.00.

Come si può vedere, per l’exit poll in testa c’è Cdu-Csu al 28,5%, poi AfD al 20% - record storico - e Spd al 16,5%, bene la sinistra di Linke al 9% mentre sia BSW sia i Liberali sarebbero in bilico sulla soglia di sbarramento del 5%.

Questa invece è la proiezione dei seggi fatta da ARD, con Liberali e BSW che non riuscirebbero a superare la soglia di sbarramento spianando così la strada a una grosse koealition.

Stando a questa proiezione, Cdu-Csu e Spd in totale andrebbero a eleggere 627 deputati, 11 in più rispetto alla soglia minima della maggioranza parlamentare, con Friedrich Merz destinato a diventare il nuovo cancelliere.

Per restare sempre aggiornati sulle elezioni Germania 2025 c’è la nostra diretta live con tutte le ultime notizie e lo scrutinio dei voti aggiornato in tempo reale.

In virtù del sistema di voto in buona parte proporzionale, difficilmente un partito riuscirà a ottenere una maggioranza parlamentare in solitaria che è pari a 316 deputati .

Elezioni Germania 2025: la diretta live

19:40 Affluenza record Il dato definitivo dell’affluenza è dell’84%, +7,6 punti rispetto al 2021 facendo segnare così un record per le elezioni federali.

19:35 Scholz rischia di perdere nel suo collegio Il cancelliere uscente Olaf Scholz sarebbe secondo dietro il candidato di AfD nel suo collegio. #Germania 🇩🇪🗳 Collegio 61 - Postdam 🔵 Alexander #Tassis (AfD): 21.83%

🔴 Olaf #Scholz (SPD): 21.47%

⚫️ Tabea #Gutschimdt (CDU): 20.99% 150 seggi su 351. — Sezione Politica (@SezionePolitica) February 23, 2025

19:03 Liberali e BSW a un soffio dalla soglia Gli ultimi exit poll vedrebbero i Liberali al 4,9% e BSW al 4,8%, se i due partiti dovessero non superare la soglia del 5% allora ci sarebbero i numeri per un governo tra Cdu-Csu e Spd, la cosiddetta grosse koalition.

18:45 Verso una grosse koalition Stando a una proiezione di ARD, Cdu-Csu e Spd in totale andrebbero a eleggere 627 deputati, 11 in più rispetto alla soglia minima della maggioranza parlamentare, con Friedrich Merz destinato a diventare il nuovo cancelliere.

18:26 AfD da record ma non sfonda Se gli exit poll dovessero essere confermati dai risultati reali, per l’AfD si tratterebbe del miglior risultato di sempre alle elezioni federali, ma al tempo stesso l’estrema destra non avrebbe sfondato in Germania.

18:15 Exit poll: Cdu-Csu in testa Per il primo exit poll di Zdf n testa c’è Cdu-Csu al 28,5%, poi AfD al 20% e Spd al 16,5%, bene la sinistra di Linke al 9% mentre sia BSW sia i Liberali sarebbero in bilico sulla soglia di sbarramento del 5%.

18:00 Stop al voto in Germania Alle ore 18 si sono chiusi i seggi per le elezioni federali in Germania.

16:55 Sede della Cdu, 1.400 poliziotti per la sicurezza La sede della Cdu si prepara alla festa elettorale, gli spazi sono già stati allestiti e ospitano i giornalisti pronti a riprendere Friedrich Merz sul palco. Le manifestazioni di estrema sinistra hanno tuttavia richiesto pesanti contromisure di sicurezza, vedendo l’impiego di circa 1.400 agenti di Polizia contro il (probabile) nuovo cancelliere. L’AfD, d’altro canto, crede nella vittoria, come dichiarato dal vicepresidente Peter Boehringer.

16:07 Merz nuovo cancelliere? Il vantaggio del Cdu nei vantaggi non passa inosservato. Il partito cristianodemocratico a lungo sotto la guida di Angela Merkel è oggi alle redini di Friedrich Merz, molto probabilmente nuovo cancelliere federale tedesco. I media tedeschi sono pronti a ricevere le prime previsioni elettorali verso le 18:00, non appena le urne saranno chiuse, ma molti pronosticano l’elezione di Merz. Tra questi molti non compare però Elon Musk, che continua a incitare la votazione dell’AfD, il partito di estrema destra che ha candidato Alice Weidel. Un atteggiamento poco condivisibile per la maggior parte degli europei, spaventati dalle posizioni estremiste del partito. Tutt’altro il sentiero su cui si muove Merz, forte sostenitore dell’Europa e della Nato, pilastri importanti in questo momento storico. Per l’Italia sarebbe sicuramente segno di continuare la cooperazione con la Germania senza complicati giochi di equilibri, che oggi vedono la presidente Meloni impegnata con leader statunitense. Ovviamente, però, la parola spetta agli elettori.

15:01 Risultati finali per le affluenze Stato per Stato Nonostante i dati poco favorevoli sull’affluenza alle urne divulgate questa mattina; oggi alle 12.00, l’affluenza alle urne è più alta a Treptow-Köpenick (35,5%), seguita da Lichtenberg (35,2%) e Pankow (34,9%). I distretti con la partecipazione più bassa sono Neukölln e Mitte (entrambi 30,1%). Rispetto alle elezioni precedenti, l’affluenza è aumentata in distretti come Pankow (+14%) e Reinickendorf (+8%).

Vediamo i dati dell’affluenza Stato per Stato: Centro: 30,3% (23,8%);

Pankow: 34,9% (20,9%);

Reinickendorf: 34,9% (23,8%);

Spandau/Charlottenburg-Nord: 30,8% (25,2%);

Steglitz-Zehlendorf: 34,1% (23,8%);

Charlottenburg-Wilmersdorf: 32,4% (23,8%);

Tempelhof-Schöneberg: 32,7% (26,6%);

Neukölln: 30,1% (24,7%);

Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Est: 32,6% (24,3%);

Treptow-Köpenick: 35,5% (29%);

Marzahn-Hellersdorf: 34,8% (26,2%);

Lichtenberg: 35,2% (27,6%).

14:06 Germania, cala affluenza alle urne in tre Stati federali L’affluenza alle urne in tre Stati federali tedeschi – Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein e Amburgo – è leggermente diminuita rispetto alle elezioni federali del 2021. In Bassa Sassonia, il 13,8% degli elettori ha votato nelle prime due ore, contro il 14,3% del 2021. Nello Schleswig-Holstein, il 21,3% ha votato entro le 11, rispetto al 23,8% del 2021. Anche ad Amburgo, alle 11 di oggi, l’affluenza era del 45%, inferiore al 49,8% di quattro anni fa.

13:02 Chi sono i candidati in Germania per la carica di cancellieri In Germania tutti i 29 partiti hanno nominato un proprio candidato cancelliere, ergo esistono ben 29 papabili nomi per la carica più alta del governo tedesco. Scopriamo insieme quali sono però i più importanti di cui si è parlato spesso sui mass media nazionali e internazionali: Olaf Scholz , attuale cancelliere, per il Partito socialdemocratico Spd ;

, attuale cancelliere, per il Partito socialdemocratico ; Friedrich Merz per il partito di centrodestra Cdu-Csu;

per il partito di centrodestra Cdu-Csu; Alice Weidel per il partito di estrema destra AfD ;

per il partito di estrema destra ; Robert Habeck per i Verdi.

12:15 Elon Musk e il sostegno all’AfD A commentare le elezioni tedesche è stato il Ceo di Tesla Elon Musk, il quale ha voluto rendere ben esplicito il suo supporto a un solo partito tedesco, chiarendo ancora lo schieramento dell’uomo ombra del governo Trump. Infatti, il fondatore dei SpaceX e Tesla ha pubblicato un messaggio con diverse bandiere tedesche e la scritta AfD - il partito di estrema destra che spaventa l’Europa democratica.

11:35 Ecco la to-do-list del futuro vincitore delle elezioni in Germania Come sottolineato dagli esperti, il vincitore delle elezioni federali in Germania dovrà affrontare 5 sfide essenziali per la stabilità del Paese: una to-do-list al quanto pressante e fondamentale per il benessere della Germania: rapidità nel formare il governo : L’Europa attende risposte chiare sulla leadership tedesca;

: L’Europa attende risposte chiare sulla leadership tedesca; gestione finanziaria : il nuovo governo dovrà affrontare un bilancio complesso, con entrate fiscali in calo e necessità di maggiori spese per la difesa. Si dovrà decidere tra tagli o aumento del debito, con un occhio al freno al debito;

: il nuovo governo dovrà affrontare un bilancio complesso, con entrate fiscali in calo e necessità di maggiori spese per la difesa. Si dovrà decidere tra tagli o aumento del debito, con un occhio al freno al debito; sicurezza nazionale ed europea : la Germania dovrà rafforzare la propria difesa, specialmente in un contesto di incertezza riguardo al supporto degli Stati Uniti.

: la Germania dovrà rafforzare la propria difesa, specialmente in un contesto di incertezza riguardo al supporto degli Stati Uniti. politiche di migrazione e sicurezza interna: dopo i recenti attentati, si richiedono misure efficaci, bilanciando sicurezza e rispetto dei diritti;

e sicurezza interna: dopo i recenti attentati, si richiedono misure efficaci, bilanciando sicurezza e rispetto dei diritti; sostenibilità del welfare: Il governo dovrà riformare il sistema previdenziale, affrontando l’aumento della spesa per anziani e malati e la sostenibilità delle pensioni.

10:40 Soglia di sbarramento al 5% In Germania, l’accesso al Bundestag è regolato da una barriera cruciale: la soglia di sbarramento del 5%. Questa clausola, di fatto, funge da filtro, determinando quali formazioni politiche avranno diritto a una rappresentanza parlamentare e quali, invece, resteranno escluse. In termini pratici, ciò significa che solo quei partiti capaci di superare la quota del 5% dei voti su scala nazionale potranno ambire a ottenere seggi.

09:35 Quali coalizioni sono possibili? Lo Scenario politico tedesco è in fermento. Secondo gli ultimi sondaggi, la formazione di una coalizione di governo si prospetta più complessa del previsto: le tradizionali alleanze a due partiti, come CDU/CSU (Unione Cristiano Democratica di centrodestra) e SPD (Partito Socialdemocratico di centrosinistra) o CDU/CSU-Verdi, sembrano al momento improbabili. L’ingresso di nuovi partiti nel Bundestag potrebbe ulteriormente complicare la situazione, rendendo necessaria una coalizione a tre per raggiungere la maggioranza. L’AfD (Alternativa per la Germania, estrema destra), nonostante il suo secondo posto nei sondaggi, rimane escluso dalle trattative a causa della sua posizione politica.

08:00 Urne aperte per le elezioni federali in Germania Alle ore 8.00 di oggi domenica 23 febbraio si sono aperte le urne in Germania per le elezioni federali. In totale sono quasi 60 milioni i cittadini chiamati a esprimere il proprio voto, con i seggi che chiuderanno alle ore 18.00 momento in cui prenderà il via lo spoglio.

07:32 Come funziona la legge elettorale in Germania Il sistema elettorale in Germania è sostanzialmente di stampo proporzionale e prevede che ogni elettore riceva due schede: una per scegliere il candidato (anche non facente parte di nessuna forza politica) in corsa nel proprio collegio uninominale e l’altra invece per indicare un partito. Vengono così eletti i 299 candidati vincitori nei rispettivi collegi, dove passa chi prende più voti, mentre il resto dei seggi è suddiviso in maniera proporzionale tra i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% oppure hanno eletto almeno 3 deputati nelle varie circoscrizioni.