Elezioni Germania 2025 in DIRETTA live, attesa per risultati ed exit poll: incognita AfD

Elezioni Germania 2025, la diretta live: urne aperte alle ore 8.00 di oggi domenica 23 febbraio, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 18.00. Chiusi i seggi subito inizierà lo spoglio con i primi risultati che dovrebbero arrivare verso le ore 20.00.

I risultati delle elezioni Germania 2025 però saranno in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll che saranno diffusi una volta concluse le operazioni di voto che, in totale, andranno a coinvolgere quasi 60 milioni di cittadini.

Appare inutile sottolineare l’importanza di queste elezioni federali, con la Germania chiamata a eleggere - con alcuni mesi di anticipo a causa della crisi che ha spazzato via il governo Scholz - i 630 membri del Bundestag con un sistema di voto che prevede l’elezione di 299 deputati attraverso i collegi maggioritari, mentre i restanti seggi saranno divisi in maniera proporzionale tra i partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti.

Stando ai sondaggi della vigilia il duo Cdu-Csu sarebbe il grande favorito di queste elezioni in Germania, con Friedrich Merz nelle vesti di candidato cancelliere della forza politica che a lungo è stata guidata da Angela Merkel.

Attenzione però all’AfD, il partito di estrema destra che forte anche del sostegno di Elon Musk sarebbe in forte ascesa stando agli ultimi sondaggi che, al contrario, sembrerebbero predire un autentico crollo per i Socialdemocratici di Olaf Scholz.

Con anche i Verdi che potrebbero uscire fortemente ridimensionati da questo voto, sono tre i partiti che sarebbero in bilico sulla soglia di sbarramento del 5%: i Liberali e le due forze di sinistra Linke e Bsw.

In virtù del sistema di voto in buona parte proporzionale, difficilmente un partito riuscirà a ottenere una maggioranza parlamentare in solitaria. Di conseguenza se il Cdu-Csu dovesse finire in testa in queste elezioni, a quel punto Merz dovrebbe iniziare delle trattative per formare una maggioranza di governo: tutti gli indizi a riguardo sembrerebbero portare verso una grosse koalition con Spd, visto che un’apertura all’AfD andrebbe a provocare un terremoto politico anche in Europa.

Per restare sempre aggiornati sulle elezioni Germania 2025 c’è la nostra diretta live con tutte le ultime notizie, mentre a partire dalle ore 18.00 qui di seguito potrà essere seguito lo scrutinio dei voti aggiornato in tempo reale.

