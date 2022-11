Elettrodomestici ricondizionati sono convenienti? Offerte e guida all’acquisto

Comprare elettrodomestici a buon prezzo può essere complesso, specialmente in momenti di crisi come quello attuale, in cui molte merci hanno visto il loro prezzo aumentare drasticamente. Per superare questo ostacolo è possibile acquistare degli elettrodomestici ricondizionati, affidandosi ai migliori marchi e ai migliori rivenditori, così da avere certezza di qualità.

Gli elettrodomestici ricondizionati non sono altro che prodotti usati che sono stati rimessi a nuovo da tecnici esperti. In particolare, gli specialisti, dopo aver monitorato le condizioni degli elettrodomestici, sostituiscono i pezzi malandati con altri più nuovi. In questo modo, gli elettrodomestici sono pronti a tornare sul mercato come nuovi, ma con prezzi molto più competitivi e abbordabili, infatti, scegliendo un elettrodomestico ricondizionato è possibile risparmiare anche oltre i 100 euro.

Cosa aspettarsi dagli elettrodomestici ricondizionati

Quando si acquista un elettrodomestico ricondizionato è possibile aspettarsi un prodotto che è all’apparenza come nuovo (o quasi), ed è completo di ogni accessorio come se fosse appena uscito dalla fabbrica. Naturalmente, online sono disponibili anche prodotti ricondizionati che non sono venduti «come nuovi», ma anche più semplicemente in «buone condizioni». In questo caso questi si presentano comunque con il corredo completo, tuttavia possono presentare alcuni segni dovuti all’utilizzo che ne ha fatto il precedente possessore. Naturalmente, migliore è la condizione del prodotto ricondizionato, maggiore sarà il prezzo con cui questo verrà rimesso sul mercato.

Perché comprare elettrodomestici ricondizionati

Le ragioni per cui conviene comprare elettrodomestici ricondizionati sono principalmente due: la prima è di natura economica, acquistare, ad esempio, una macchina del caffè ricondizionata può costare anche 100 euro in meno rispetto a una nuova. La seconda ragione è invece di natura ecologica: molti elettrodomestici, una volta che la loro «vita» giunge al termine, vengono buttati e successivamente smaltiti, il che contribuisce a inquinare.

Tuttavia, oggi, grazie alla sempre maggiore popolarità dell’economia circolare, molte persone consegnano i propri elettrodomestici a persone in grado di ricondizionarli per far sì che non vengano buttati ma rimessi in vendita. Questo permette non soltanto di non inquinare, ma di mettere in condizione le persone meno abbienti di permettersi degli elettrodomestici altrimenti troppo costosi.

Elettrodomestici ricondizionati: attenzione alle condizioni

eBay, su cui è possibile trovare numerosi prodotti ricondizionati, ha un suo modo per esprimere lo stato dei prodotti ricondizionati, che aiutano il cliente interessato a conoscere nel dettaglio le condizioni dell’elettrodomestico che sta acquistando, vediamo quali sono le diciture principali:

Ricondizionato certificato: questo oggetto è in perfette condizioni, come nuovo. È stato ispezionato e pulito professionalmente, ricondizionato dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sarà confezionato con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali.

Eccellente - Ricondizionato: l’oggetto non mostra segni di utilizzo. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

Molto buono - Ricondizionato: l’oggetto mostra lievi segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni molto buone. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

Buono - Ricondizionato: l’oggetto mostra moderati segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, ispezionato, testato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in buone condizioni. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

I migliori elettrodomestici ricondizionati

Tra gli elettrodomestici ricondizionati che è possibile trovare online, eBay offre una selezione molto vasta, realizzata per soddisfare le esigenze anche degli utenti più incontentabili. Non è tuttavia semplice scegliere tra tutti i prodotti disponibili online, per cui la redazione di Money.it ne ha scelti 10 particolarmente interessanti per voi.

Elettrodomestici ricondizionati: a cosa prestare attenzione

Quando si compra un elettrodomestico ricondizionato è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori, come ad esempio la reputazione del rivenditore dal quale si acquista. Ci sono infatti molte aziende online che affermano di essere affidabili e di vendere elettrodomestici ricondizionati come nuovi, tuttavia questo non è sempre vero.

Il miglior modo per constatare se l’azienda dal quale si sta comprando è affidabile, è cercare recensioni sui suoi prodotti online. Anche la trasparenza è importante: un rivenditore qualificato non ha paura di essere trasparente e di comunicare le condizioni dell’elettrodomestico ricondizionato che si sta pensando di comprare; qualora si noti un atteggiamento sospettoso o poco trasparente, è legittimo avere dei dubbi sull’operato del rivenditore.