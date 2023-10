Ed Sheeran concerto in Italia, unica data 2024: quando escono i biglietti e dove comprarli

Il 2024 si appresta a essere un anno carico di emozioni per gli appassionati di musica italiani, che avranno finalmente l’occasione di vedere in concerto alcune pop star internazionali che faranno tappa in Italia. Oltre alla doppia tappa di Taylor Swift allo stadio di San Siro, anche Ed Sheeran sarà a concerto in Italia con un’unica data nel 2024.

Trattandosi di un’unica tappa è bene giocare d’anticipo per accapararsi i biglietti del “+-=÷x Tour”. Dalle prime tappe in Irlanda agli inizi del 2022, Ed Sheeran ha portato il concerto in giro del tutto il mondo, facendo anche diverse soste in Europa. L’artista è amatissimo a livello internazionale e non ha ancora smesso di presentare il suo album, peraltro riscuotendo sempre un enorme successo. Finalmente arriverà anche in Italia e, com’è accaduto anche per altri Paesi europei, farà un’unica tappa.

Vediamo quindi tutte le informazioni sul concerto e sui biglietti.

Ed Sheeran, la tappa unica del concerto in Italia: dove e quando

Ed Sheeran sarà in Italia sabato 8 giugno 2024 a Lucca, proprio in occasione del Lucca Summer Festival. Un’occasione imperdibile per tutti i fan italiani e non solo, considerando le straordinarie vendite dei concerti di Ed Sheeran saranno in molti disposti a venire in Italia per assistere al concerto.

Un importante riconoscimento anche per il festival toscano, che negli anni ha sempre portato sul palco artisti di grande prestigio. Per esempio, al Lucca Summer Festival 2023 si sono esibiti, tra gli altri, Bob Dylan, Robbie Williams, i One Republic e i Kiss.

Come sempre, anche i concerti del 2024 si terranno nell’Area delle Mura storiche, una location ampia e suggestiva perfetta per intrattenere il pubblico e lasciargli un ricordo davvero memorabile.

Quando escono i biglietti per il concerto di Ed Sheeran e dove comprarli

Per riuscire ad andare al concerto di Ed Sheeran e prender parte al +-=÷x tour bisogna affrettarsi, perché come già detto la popstar britannica sarà presente in Italia per una data unica e il numero di biglietti è limitato. In particolare, i biglietti per il concerto di Ed Sheeran escono alle ore 9:00 di mercoledì 18 ottobre e sarà possibile acquistarli in prevendita fino alle 23:59 di giovedì 19 ottobre. La vendita è esclusivamente online dalla pagina di Radio 105 e ogni account potrà acquistare un massimo di 2 biglietti, ma considerando che saranno in moltissimi a voler andare al concerto è piuttosto probabile che il sold out sia molto breve.

Non resta che mettersi un appunto sul calendario per non perdere neanche un minuto e collegarsi, all’orario indicato, alla prevendita esclusiva di Radio 105. Si invita a recarsi sul sito web con anticipo per completare la registrazione e non rischiare di perdere i biglietti.

Nel caso in cui non si riuscisse ad aggiudicarsi i biglietti nella prevendita, però, non bisogna abbandonare le speranze. Venerdì 20 ottobre 2023 aprirà la vendita generale su Ticketone, anche in questo caso con biglietti limitati. Non sono ancora disponibili indicazioni più precise sul numero di posti, ma tutto il necessario sarà visionabile nelle pagine indicate prima di completare l’acquisto.

In sintesi, ecco le date da ricordare:

18 ottobre alle ore 9: apre la prevendita dei biglietti di Radio 105;

di Radio 105; 20 ottobre alle 11: apre la vendita generale dei biglietti gestita da Ticketone;

dei biglietti gestita da Ticketone; 8 giugno 2024: Ed Sheeran si esibisce in Italia al Lucca Summer Festival.

Il costo dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran

La pagina ufficiale del festival ha già comunicato le tariffe per i biglietti:

130 euro per il posto in gradinata laterale;

per il posto in gradinata laterale; 100 euro per il posto nel prato A in piedi;

per il posto nel prato A in piedi; 78 euro per il posto nel prato B in piedi.

Al prezzo si dovrà aggiungere il costo della prevendita.

Ed Sheeran in Italia per il +-=÷x Tour, la scaletta del concerto

Oltre alle hit del suo ultimo album di studio, il cantante porterà in concerto anche le sue canzoni più amate. La scaletta con cui Ed Sheeran si esibirà nell’unica tappa in Italia dovrebbe essere la seguente:

Tides

Blow

I’m a Mess

Shivers

The A Team

Castle on the Hill

2step

Tenerife Sea

First Times

Visiting Hours

Own It / Peru / Beautiful People / I Don’t Care

Overpass Graffiti

Galway Girl

Thinking Out Loud

The Joker and the Queen

Perfect

Bloodstream

Afterglow

Shape of You

Bad Habits

You Need Me, I Don’t Need You.

Il concerto di Ed Sheeran inizierà alle ore 21:30, ma bisognerà seguire le indicazioni degli organizzatori sugli orari di arrivo del pubblico. Non si conoscono ancora gli altri artisti che si esibiranno a Lucca nell’estate 2024, oltre a Rod Stewart che sarà in concerto la sera prima.