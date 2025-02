Ecco i peggiori aeroporti di Europa

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

Il traffico aereo in Europa continua ad aumentare anno dopo anno. Il 2024 ha visto numeri da record avvicinandosi ai livelli pre-pandemici del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, sono stati registrati 10,7 milioni di voli con un incremento del 5% rispetto al 2023. Un aumento del numero di voli che non è stato accompagnato da un miglioramento delle performance: risulta infatti che i cieli europei abbiano accumulato ben 30 milioni di minuti di ritardo. La compagnia che ha effettuato il maggior numero di voli giornalieri è stata Ryanair con 3.044 e un incremento del 31% rispetto ai livelli pre pandemia.

Per quanto riguarda gli aeroporti, Stoccolma e Oslo si sono distinti per la loro efficienza, con un tasso di puntualità dell’80%, mentre aeroporti come Zurigo e Fiumicino hanno registrato performance meno brillanti. Al di là dell’efficienza e della puntualità dei voli, un aeroporto viene giudicato anche per tanti altri parametri. Parametri analizzati da Skytrax che ogni anno esamina gli scali di tutto il mondo dandone una valutazione da 1 a 5 e stilando infine una lista dei migliori e peggiori aeroporti. Vediamo quali sono i peggiori e i migliori in Europa.