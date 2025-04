Dollaro vietato in Europa, ecco perché e conseguenze

Come investire in borsa?

Già da un po’ di tempo il dollaro sta perdendo il suo posto nel sistema finanziario globale come moneta utilizzata per le transazioni. I dazi imposti da Donald Trump a oltre 100 paesi potrebbe portare ad un’accelerata della dedollarizzazione nell’economia globale. Un fenomeno che potrebbe subire una spinta dalla Cina e che appare già evidente in Europa.

Già diversi paesi del vecchio continente hanno vietato l’uso del dollaro statunitense per le transazioni commerciali e finanziarie. Dopo l’imposizione dei dazi, tanti altri paesi potrebbero prendere la stessa decisione procedendo con l’opera di riduzione dalla dipendenza della valuta statunitense favorendo le economie locali.

Lo scenario economico globale vive un periodo di forte incertezza. Da un lato a causa delle tensioni geopolitiche, dall’altro a causa della politica protezionistica attuata da Trump che vuole portare gli Stati Uniti ad uscire sempre più dal commercio globale per favorire le industrie americane. Le prime conseguenze dei dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti si sono visti sui mercati finanziari con le borse andate a picco tra giovedì e venerdì dopo gli annunci di Trump.