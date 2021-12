Diritto d’autore sui contenuti online: il webinar della Camera di commercio

La tutela del diritto d’autore per i contenuti online: è questo il tema dell’incontro che si terrà il 16 dicembre e che concluderà il ciclo di seminari organizzati dall’Ufficio di proprietà intellettuale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Un incontro che sarà possibile seguire online gratuitamente e che analizzerà il funzionamento della tutela del diritto d’autore nel complesso mondo del web e di tutto ciò che si trova online. Il dibattito tra gli esperti che vi parteciperanno si concentrerà soprattutto sugli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento per la protezione e la gestione del diritto d’autore.

Verranno inoltre affrontati alcuni degli aspetti ritenuti più controversi del nostro ordinamento: per farlo ci si affiderà a casistiche reali che verranno affrontate e analizzate dagli ospiti.

Quando si tiene l’incontro

Il dibattito sulla tutela del diritto d’autore sui contenuti online si terrà giovedì 16 dicembre: si partirà alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle 17. Si tratta dell’ultimo incontro facente parte del ciclo di seminari organizzati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dal titolo M’Invento. Si tratta di una seria di incontri durante i quali ci si è concentrati sui temi relativi alla proprietà intellettuale.

Perché il seminario sul diritto d’autore

Non è un caso che si decida di affrontare questo tema proprio in queste giornate. La questione è quanto mai attuale poiché si tratta proprio di un tema oggetto del recente decreto di attuazione della direttiva 2019/790 sul copyright: decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni, il 22 dicembre.

Di cosa si parlerà durante l’incontro e gli ospiti

I lavori verranno aperti da Michela Maggi, responsabile scientifico, che parlerà della responsabilità del provider nella condivisione dei contenuti online, analizzando anche le novità introdotte dall’ultimo decreto. A seguire ci sarà poi la relazione del professore di Diritto Industriale Davide Sarti: il suo intervento si concentrerà sulla protezione delle pubblicazioni giornalistiche.

In seguito ci saranno gli interventi istituzionali di Isabella Splendore, responsabile Area giuridica e internazionale – Fieg Federazione Italiana Editori Giornali, e di Renato Esposito, che si occupa di consulenza legale e antipirateria per l’Aie, Associazione Italiana Editori. Le ultime due relazioni verteranno sulla gestione dei diritti d’autore nelle rassegne stampe e sui modelli di business della pirateria editoriale.

La parte relativa alle relazioni degli ospiti andrà avanti fino alle 16.20. Poi la parte finale dell’incontro - fino alle 16.40 circa - sarà dedicata al Q&A, con la possibilità di porre alcune domande da parte degli utenti collegati agli esperti presenti.

Quando si terrà l’evento e chi può partecipare

L’ultimo ciclo dei seminari si terrà quindi il 16 dicembre dalle ore 14.30 alle 17. Non ci sono limitazioni riguardanti il numero di partecipanti (i posti sono illimitati) e la partecipazione è gratuita: una volta iscritti si riceverà, entro due giorni dall’evento, il link a cui seguire il webinar.