Cosa succede se Macron vince le elezioni?

Non è più così sicuro che ci sarà un Macron-bis all’Eliseo. Alla vigilia del primo turno per le elezioni presidenziali - 10 aprile 2022- a mettere in dubbio la vittoria del presidente uscente Emmanuel Macron (data quasi per certa) sono stati gli stessi sondaggi.

L’evento è ormai atteso e sono molte le forze politiche internazionali che guardano con preoccupazione ai risultati delle elezioni in Francia. Domenica 10 aprile saranno 49 milioni i francesi chiamati a votare, ma quanti si recheranno davvero ai seggi è la prima incognita di un’elezione che non riguarda solo la Francia ma l’Europa, e gli equilibri economici e politici. Se infatti i riflettori di tutto il mondo sono puntati sull’Ucraina e sul conflitto in atto con la Russia, le elezioni presidenziali potrebbero avere un risvolto anche sulla scacchiera geopolitica.

Infatti, non ci sono dubbi che si arriverà al ballottaggio tra il presidente Macron e la leader del partito di estrema destra Marine Le Pen, la quale ha sempre assunto posizioni filorusse; mentre proprio sullo sfondo del conflitto russo-ucraino il presidente Macron si è ritagliato un proprio ruolo di mediatore di primo piano - cercando di diventare il nuovo punto di riferimento dell’Unione Europea dopo Angela Merkel.

Nel corso delle ultime settimane però la popolarità del presidente francese ha subito una battuta d’arresto e la Le Pen ne ha guadagnato di consensi. I sondaggi mostrano quindi un quadro più che incerto: al secondo turno sarebbero solo 2 i punti che dividerebbero Macron dato al 51% contro Le Pen al 49%. Per questo motivo potrebbe essere opportuno fare il punto della situazione sul precedente mandato del presidente francese e capire cosa accadrebbe se fosse Macron a vincere le presidenziali.

Elezioni, il mandato precedente di Macron: cos’ha fatto e popolarità

Quando Emmanuel Macron fu eletto a soli 39 anni presidente della Repubblica francese nel 2017, sicuramente non avrebbe pensato di dover gestire alcune crisi come i gilets jaunes, una pandemia e non per ultima la guerra tra Russia e Ucraina.

Se a oggi l’elettorato francese è spaccato in due tra chi lo sostiene e chi lo detesta, Macron termina il suo mandato con una popolarità comunque superiore ai suoi predecessori: Hollande e Sarkozy. Infatti, il presidente uscente vanta un programma almeno parzialmente realizzato, specialmente per la sezione lavoro, istruzione e difesa. Eppure una parte degli elettori non gli perdona alcune scelte, come l’abolizione della patrimoniale, che gli è valso il titolo di “presidente dei ricchi” caratteristica si affianca a quella di buon gestore della pandemia o di mediatore nella crisi in Ucraina.

Proprio la politica estera - come spesso accade in campagna elettorale - è stata lo strumento con cui Macron non solo ha tentato di ritagliarsi un ruolo fondamentale all’interno dell’Unione Europea, ma ha anche tentato di aumentare il proprio consenso, allontanando dagli schermi i problemi interni della Nazione, come lo scandalo del ricorso del Governo a società di consulenza private. Scandalo che è costato una perdita di consenso del presidente, assorbito da Marine Le Pen, in rimonta e che rende incerto l’esito delle elezioni presidenziali.

Cosa succede se Macron vince le elezioni: le conseguenze

A differenza degli altri candidati, Macron non ha sostenuto una vera campagna elettorale, troppo impegnato a fare da mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina, tentando di intraprendere un dialogo con Putin. Scelta che a sua volta può essere letta in ottica elettorale, mostrando il suo impegno politico.

Davanti a un esito incerto è naturale domandarsi cosa accadrà se fosse Le Pen o Macron a vincere le elezioni. La situazione cambierebbe drasticamente in caso della prima. Ciò che è sicuro in caso della vittoria di Macron è che la Francia continuerebbe sulla linea europeista.

A cambiare con molta probabilità sarebbe invece la situazione economica. Infatti, il nuovo programma elettorale di Macron segna una svolta liberal più a destra sull’economia. Tra i punti in agenda troviamo infatti:

la pensione a 65 anni;

sussidi contro ore di attività obbligatoria;

10 miliardi di sgravi fiscali per le imprese.

Sono comunque presenti incursioni progressiste sulle riforme sociali, come:

l’aumento a 1100 euro della pensione minima;

accelerazione massiccia sulle energie rinnovabili, mantenendo il nucleare.

Questi sono sicuramente alcuni punti che caratterizzerebbero la Francia con il secondo mandato di Macron, ma fino a oggi il futuro è incerto. Non resta che attendere il risultato del futuro ballottaggio.