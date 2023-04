Cosa sappiamo sulle 400 assunzioni annunciate da Prada

L’artigianato italiano è sicuramente una delle più grandi risorse del nostra penisola ed è un bene che non vada perso. Per tale motivo la holding di lusso, Prada, ha deciso di investire nel settore artigianale, decidendo di assumere e formare oltre 400 persone.

È questa la nuova offerta che giunge dal settore dell’extra lusso, delle 400 persone che saranno assunte Prada vorrebbe che almeno la metà fosse composta da giovani, per poi inserirli negli stabilimenti del marchio in Toscana, Umbria e Marche entro la fine del 2023

Il gruppo presieduto da Patrizio Bertelli ha deciso di investire nella produzione, ma soprattutto sulle persone, mettendosi alla ricerca di giovani artigiani per arricchire le competenze manifatturiere interne. Chi ha una buona manualità e ama lavorare con diversi materiali, lavorare per Prada potrebbe essere la giusta occasione da non lasciarsi sfuggire. Vediamo quindi quali sono le posizioni aperte e dove.

Assunzioni Prada: qual è il piano della holding di lusso

Per sostenere la crescita delle vendite Prada ha deciso di investire nella formazione del suo personale. L’obiettivo della holding è di conferire al Gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato e “formare gli artigiani del futuro”.

Come spiegato dal direttore Industriale di Prada Massimo Vian, la holding di lusso sta continuando a investire nella propria filiera produttiva, in maniera del tutto coerente con quanto annunciato alla fine del 2021 durante il Capital Markets Day. Inoltre Vian ha raccontato come procederà Prada nelle assunzioni e durante il periodo di formazione:

Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo. Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale.

Prada, 400 assunzioni: ecco dove e per quali posizioni

Dopo l’annuncio di Prada di voler assumere oltre 400 unità di personale, in molti si sono domandati quali siano le posizioni aperte e soprattutto in quale regione d’Italia. Stando a quanto comunicato dalla holding di lusso le offerte si dividono in diversi settori e in diverse regioni.

Per quanto riguarda il settore pelletteria troviamo aperte posizioni a:

Scandicci , dove l’organico aumenterà del 50% con ben 100 nuove assunzioni di cui 30 persone saranno formate sul campo e inserite al termine del percorso della Prada Group Academy , la quale avrà una sede permanente all’interno dello stabilimento di Scandicci, con una Scuola di Pelletteria per giovani artigiani.

, dove l’organico aumenterà del 50% con ben nuove assunzioni di cui persone saranno e inserite al termine del percorso della , la quale avrà una sede permanente all’interno dello stabilimento di Scandicci, con una per giovani artigiani. A Siena , per la precisione Piancastagnaio , sono previste altre 50 assunzioni , anche in questo caso si registrerà una crescita complessiva dell’organico del 50%, mentre si è in attesa dell’ampliamento dello stabilimento.

, per la precisione , sono previste altre , anche in questo caso si registrerà una crescita complessiva dell’organico del 50%, mentre si è in attesa dell’ampliamento dello stabilimento. Tra Figline, Arezzo e Terranuova Bracciolini saranno collocate altre 70 persone che lavoreranno nella pelletteria.

Per quanto riguarda invece la maglieria sono previste 85 assunzioni a Torgiano in provincia di Perugia, stabilimento di Prada predisposto a tale settore. Infine, per quanto riguarda le calzature invece sono previste altre 76 assunzioni tra i vari stabilimenti tra Arezzo e Fermo, sono previste 76 nuovi addetti; mentre per l’abbigliamento sono previste altre 68 assunzioni: i giovani saranno collocati nei diversi siti di produzione in provincia di Firenze, Arezzo, Perugia e Ancona.

Prada, 400 assunzioni: come candidarsi

In totale sono quindi 449 le nuove posizioni aperte da Prada, ed è previsto che i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alla Prada Academy, vengano poi inserire e assunte in azienda.

Per potersi candidare sarà sufficiente entrare sul sito - nell’area predisposta alle offerte lavorative (qui) - registrarsi ed effettuare il login, inserire il proprio curriculum vitae e candidarsi per una posizione aperta.