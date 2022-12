Concorso Asl Roma 2, maxi assunzione di infermieri: cosa sappiamo su requisiti, posti e uscita del bando

Lavorare in ambito sanitario come infermiere è sicuramente il sogno di tantissime persone. Molto spesso sottovalutata, questa figura è invece molto importante sia in ospedale che in altre strutture per la loro funzione di assistenza al paziente. Nella fase più acuta della pandemia abbiamo scoperto quanto sia importante tale figura. Pandemia che ha portato a galla anche la mancanza di infermieri che da anni persiste in Italia. In partenza ci sono diverse opportunità di lavoro nel settore pubblico in diversi distretti sanitari. Uno dei concorsi più attesi in uscita nelle prime settimane del 2023 è quello indetto dalla Asl Roma 2 per 271 nuovi infermieri da dividere in vari posti.

Si è ancora in attesa della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 103 del 15 dicembre è stato però già pubblicato. Ecco quindi maggiori informazioni riguardo i posti a disposizione, i requisiti e le fasi del concorso.

Concorso infermieri Asl Roma 2: posti e requisiti

Ad inizio 2023 dovrebbe partire presumibilmente il concorso per la recluta di 271 infermieri da parte della Asl Roma 2. I posti saranno così ripartiti:

30 nuove assunzioni presso PUI

15 nuove assunzioni presso PTV

15 nuove assunzioni presso IFO

10 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 6

25 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 5

25 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 4

25 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 3

15 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 2

20 nuove assunzioni presso l’ASL Roma 1

22 nuove assunzioni presso l’ASL Rieti

20 nuove assunzioni presso l’ASL Latina

19 nuove assunzioni presso l’ASL Frosinone

30 nuove assunzioni presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

Per candidarsi al concorso con scadenza il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale i requisiti saranno:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

iscrizione all’albo professionale degli infermieri;

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma universitario di infermiere, laurea in infermieristica (Professione Sanitaria Ostetrica e Professioni Sanitarie Infermieristiche), titoli equipollenti.

La domanda andrà presentata in modalità esclusivamente telematica tramite la sezione presente sul sito della Asl Roma 2. È previsto anche il pagamento di una piccola somma come spese concorsuali.

Fasi del concorso

Il concorso dovrebbe prevedere due prove d’esame, una scritta e una orale. Qualora il numero di domande dovesse essere elevato la commissione potrebbe anche decidere di inserire una prova preselettiva con la risposta di quesiti a scelta multipla. La prova scritta dovrebbe prevedere un test a scelta multipla su vari argomenti. I candidati idonei saranno chiamati a svolgere la prova orale che verterà sugli stessi argomenti della prova scritta più l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e di nozioni di informatica.

Alla stipula della graduatoria finale concorrerà anche la valutazione dei titoli allegati alla domanda.

In Friuli Venezia Giulia concorso per 639 infermieri

Anche il Friuli Venezia Giulia ha indetto un concorso per la recluta di 639 infermieri da ripartire tra le 4 aziende sanitarie. Il bando è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il termine ultimo per inviare la domanda è il 15 gennaio 2023 I requisiti sono molto simili al bando della regione Lazio. La procedura per presentare domanda è esclusivamente telematica tramite la sezione presente sul sito ARCS.