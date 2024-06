Come votare europee 2024: preferenze e scheda elettorale (INFOGRAFICA e VIDEO)

Come votare elezioni europee 2024: in vista dell’election day di sabato 8 e domenica 9 giugno - si voterà in contemporanea anche per le regionali in Piemonte e il primo turno delle amministrative -, Money.it ha realizzato un video e un’infografica per chiarire ogni dubbio agli elettori.

Dall’orario dell’apertura e della chiusura dei seggi al sistema di voto, sono molte le differenze tra le elezioni europee e le politiche, con anche il meccanismo delle preferenze che potrebbe indurre i cittadini all’errore.

Ricordiamo che alle elezioni europee 2024 i cittadini dell’Unione europea - sono 373 milioni gli aventi diritto - saranno chiamati a eleggere i 705 europarlamentari che andranno a comporre il prossimo Parlamento europeo: all’Italia spetteranno 76 deputati, eletti tramite una legge elettorale proporzionale con una soglia di sbarramento fissata al 4% a livello nazionale.

Vediamo allora nel dettaglio cosa si deve fare per esprimere correttamente il proprio voto alle elezioni europee 2024, dando uno sguardo anche ai fac-simile delle schede elettorali per ciascuna della cinque circoscrizioni.

Come votare correttamente alle elezioni europee

Le elezioni europee 2024 si svolgeranno in data sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23). Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La grande novità è rappresentata dalla possibilità per gli studenti fuori sede di votare alle elezioni europee 2024 nel Comune dove sono domiciliati, a patto di aver fatto domanda entro il 5 maggio compilando l’apposito modulo.

Per votare correttamente l’elettore deve tracciare un segno X sul contrassegno della lista prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, utilizzando la matita copiativa messa a disposizione al seggio. Se traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Dopo aver votato, l’elettore deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e di restituirla al presidente di seggio.

Per quanto riguarda le preferenze, l’elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, l’elettore scrive il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se l’elettore esprime più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza.

Elezioni europee 2024: i fac-simile delle schede elettorali

Come noto l’Italia in occasione delle elezioni europee sarà divisa in cinque circoscrizioni: Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), Centro ((Lazio, Marche, Toscana e Umbria), Sud ((Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) e Isole (Sardegna e Sicilia).

Questi sono i fac-simile delle schede elettorali per le elezioni europee 2024 delle cinque circoscrizioni.

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole