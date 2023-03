Come sta Papa Francesco, le ragioni dell’ultimo ricovero

Papa Francesco si trova ricoverato da oggi pomeriggio presso il Policlinico Gemelli di Roma a causa di problemi respiratori. Il pontefice avrebbe accusato un dolore al petto dopo l’udienza generale di questa mattina tenutesi in Piazza San Pietro mentre si trovava già nella sua residenza di Santa Marta.

Secondo fonti vaticane Francesco ha avuto anche problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio, condizione quest’ultima che già da alcuni giorni lamentava. Lo staff medico che lo assiste, a seguito di alcune complicanze, ha optato per il trasporto in ambulanza al Gemelli e il ricovero.

Grande affetto e vicinanza da tutto il mondo. Vediamo le ultime notizie che arrivano dal Vaticano e perché è stato ricoverato.

Papa Francesco ricoverato per un’infezione

Il pontefice è stato sottoposto a diversi esami del caso compresa una tac toracica che ha dato esito negativo. Questo elemento viene valutato con sollievo generale dall’entourage del Papa. Fonti vaticane parlano di «infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera».

Francesco resterà ricoverato nella stanza a lui riservata al decimo piano del Gemelli per almeno un paio di giorni. Nella stanza avrebbe la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante. Oltre ad un’intervista che il pontefice doveva svolgere questo pomeriggio, sarebbero state già annullate le udienze previste per domani e dopodomani.

Si avvicina poi un periodo molto intenso per lui in vista delle celebrazioni per la Santa Pasqua. Domenica è la «Domenica delle Palme» ed è in calendario la messa per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. La prossima settimana è quella santa con la via Crucis e le celebrazioni della Santa Pasqua. A fine aprile è poi in programma un viaggio in Ungheria.

Lo staff più vicino al Pontefice, compreso il dispositivo della sicurezza, è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario romano.

Nel complesso le condizioni non destano particolari preoccupazioni, il malore è considerato non preoccupante e Francesco sarebbe vigile e collaborativo anche se visibilmente affaticato. Si sarebbe detto poi sorpreso dell’ondata di affetto che la notizia del suo ricovero ha scatenato ed ha voluto esprimere la sua gratitudine per la vicinanza e la preghiera.

I problemi precedenti: l’operazione al colon e i problemi al ginocchio

Proprio una ventina di giorni fa il pontefice, intervistato da una televisione svizzera che gli aveva chiesto come si sentisse dopo 10 anni di pontificato, ha risposto: «Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene».

Eppure nel corso della sua vita non sono mancati i problemi di salute. A partire dall’operazione al polmone subita da ragazzo a causa di un polmonite, per proseguire poi con la ricorrente sciatalgia e l’operazione alla cataratta. Da qualche tempo poi soffre di gonalgia, un dolore al ginocchio che lo ha debilitato molto nei movimenti e lo ha costretto in varie occasioni a muoversi su una sedia a rotelle o supportato da un bastone.

L’ultimo suo ricovero al Gemelli è stato a luglio del 2021 quando fu sottoposto ad un intervento di asportazione di una parte del colon per una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante. In quell’occasione rimase ricoverato per 11 giorni.