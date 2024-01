Come ricevere gratis prodotti Amazon

L’opportunità di ottenere prodotti di alta qualità senza spendere un centesimo sembra quasi un miraggio, ma un programma che potrebbe rivoluzionare il modo di fare shopping su Amazon esiste. Sì, avete letto bene, c’è un modo per ricevere gratuiti prodotti desiderati direttamente dalla piattaforma di e-commerce più grande del mondo.

Si tratta di un programma legittimo - non una truffa - che consente a chiunque di accedere a una varietà di prodotti senza spendere soldi. L’unica richiesta da parte di Amazon è la produzione di una recensione autentica.

L’obiettivo del programma Amazone Vine è proprio quello di garantire che ogni recensione nei negozi Amazon sia affidabile e rifletta le esperienze reali dei clienti. Per questo motivo sono accolte recensioni positive e negative, ma vietate le recensioni false.

Regole di Amazon contro le recensioni finti

Amazon ha sviluppato dei modelli di machine learning che analizzano migliaia di dati per rilevare i rischi, tra cui recensioni finte. Nel corso del 2022, grazie a questo lavoro, sono state bloccate oltre 200 milioni di recensioni sospette. Il lavoro ha portato a 90 azioni legali nei confronti di persone e oltre 10 mila citazioni in giudizio di amministratori di gruppi Facebook, che hanno tentato di inserire recensioni false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. La prima denuncia penale a livello europeo è stata presentata proprio in Italia, sempre nel 2022.

Come guadagnare con Amazon?

A fronte della stringente politica contro le recensioni truffa di Amazon, che spesso sottintendono l’invio di prodotti gratuiti da parte dei produttori, è stato pensato un nuovo sistema. Esiste infatti un programma di Amazon che consente non di guadagnare soldi, bensì di ricevere prodotti gratuitamente per recensirli. Si chiama Amazon Vine.

La brutta notizia è che non ci si può né candidare, né iscrivere. Amazon Vine è un programma su invito ed è proprio l’azienda a selezionare i recensori più capaci. Una volta ottenuto l’invito, si ha l’opportunità di ordinare articoli in maniera gratuita e condividere la propria esperienza con il prodotto.

Come funziona e come essere selezionati per Amazon Vine?

Cos’è Amazon Vine? È un programma “solo su invito” che seleziona i recensori più acuti nel negozio Amazon come “Voci Vine”. “Le Voci Vine hanno l’opportunità unica di ordinare articoli gratuitamente e condividere le loro esperienze del prodotto con i clienti Amazon per aiutarli a prendere decisioni di acquisto informate”, si legge online.

Ma come funziona? Una volta iscritti a Vine, si possono richiedere prodotti di ogni marca e questi vengono spediti gratuitamente a casa. I recensori dovranno quindi usare i prodotti e fornire una recensione approfondita, ma che rispecchi opinioni oneste e imparziali (positive, neutre o negative). Le recensioni di un prodotto ordinato tramite Vine appaiono nello stesso luogo delle altre recensioni, ma si distinguono per uno speciale badge, ovvero “Recensione Vine di un prodotto gratuito”.

Per accedere a questo programma è necessario scrivere tante recensioni accurate, così da farsi notare da Amazon. Infatti i clienti che scrivono costantemente recensioni approfondite hanno maggiore probabilità di essere invitati. È bene sapere però che i beneficiari dei prodotti gratuiti non vengono pagati.

Attenzione: per rimanere nel programma, i beneficiari devono scrivere recensioni oneste e imparziali.