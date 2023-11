Sono in molti a voler lavorare per Amazon, anche perché l’azienda è sempre alla ricerca di molto personale. Non tutti sanno, però, che ci sono delle posizioni aperte anche per il lavoro da remoto, le “opportunità di lavoro virtuali” aperte anche a chi non vive nelle prossimità di una sede Amazon.

Le posizioni per il lavoro da casa per Amazon sono però relative a specifiche aree, ma non è una condizione limitante perché sono quasi sempre disponibili delle selezioni relative a diverse zone italiane. In questo momento ci sono ben 9 annunci di lavoro da remoto sulla pagina Amazon dedicata alle opportunità virtuali, ecco tutte le informazioni.

Come lavorare per Amazon da casa

Gli annunci di lavoro da remoto per conto di Amazon sono piuttosto variegati e riguardano vari settori. Tutte le posizioni sono illustrate nell’apposita pagina web di Amazon, con la possibilità di selezionare diversi filtri per visionare soltanto gli annunci pertinenti.

Naturalmente ogni posizione richiede alcune competenze specifiche, ma nel complesso non si tratta di offerte eccessivamente ristrettive, fatta eccezione con alcune posizioni riservate a chi ha esperienza nel campo militare.

La candidatura avviene direttamente online, attraverso la pagina dell’annuncio desiderato. Per procedere è necessario accedere con un account Amazon, un account Google oppure iscriversi ad amazon.jobs. In seguito, si compilano le informazioni richieste e si può inoltrare la risposta. Si verrà infine messi in contatto con un reclutatore, con il quale discutere di tutte i dettagli relativi al lavoro e procedere con il colloquio.

Ad oggi, lunedì 20 novembre, ci sono 9 annunci dedicati ai lavoratori italiani, che abbiamo già selezionato e divisi per categorie, in quanto diversi annunci sono relativi alle medesime posizioni con differenze riguardanti l’area territoriali o requisiti specifici.

Area/Shift Manager – responsabile d’area e della turnazione

La prima opportunità di lavoro da casa per conto di Amazon è dedicata al Nord Italia e rivolta ad Area e Shift manager. Gli obbiettivi principali di queste figure saranno:

Salvaguardare la sicurezza del team durante il lavoro;

verificare che Amazon possa preservare gli elevati standard qualitativi abituali;

dimostrare capacità di problem-solving e analitiche;

impegno nel miglioramento e nell’ottimizzazione dei processi.

I requisiti sono piuttosto generici, nel dettaglio:

Essere in possesso di una laurea o essere studenti universitari;

disponibilità a trasferirsi se eventualmente richiesto;

volontà di lavorare secondo un sistema di turnazione non tradizionale, che potrebbe includere notti e fine settimana;

conoscenza fluente di italiano e inglese.

L’esperienza lavorativa nel campo è preferibile, ma non specificamente richiesta.

Shift manager

Sono aperte posizioni per responsabili della turnazione – identiche a quelle appena descritte - anche in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Area/Shift manager 2024

Sono poi richiesti Area e Shift manager in tutta Italia, con le stesse condizioni dei precedenti, rivolti al 2024.

ICQA Operations Manager – controllo d’inventario e delle operazioni di garanzia di qualità

Questa posizione virtuale riguarda tutta Italia e comprende i seguenti compiti:

Programmi di sicurezza e conformità alle leggi dell’ambiente di lavoro;

coordinamento del controllo d’inventario e delle strategie, assicurando la conformità con la legge SOX;

misurazione della qualità e dell’esattezza dell’inventario, fornendo correzioni al team;

revisione e analisi dei reclami da parte dei clienti e pianificazione di strategie per ridurre i futuri inconvenienti;

messa a punto di un piano d’azione per la risoluzione degli errori.

I requisiti essenziali richiesti sono:

Laurea;

capacità organizzative;

capacità di impattare sull’ambiente lavorativo;

gestione del tempo;

buona conoscenza di italiano e inglese.

Sales manager

Questa offerta virtuale è rivolta a tutta Italia e proviene da Ring, che è alla ricerca di figure che si occupino del piano di crescita dell’azienda nel territorio italiano. In questo caso è richiesta una pregressa esperienza nel campo delle vendite all’ingrosso e al dettaglio.

Offerte di lavoro per ex militari, riservisti e coniugi di militari

Alcune posizioni analoghe a quelle descritte sono riservate in modo specifico a coloro che hanno esperienza nel campo militare, in particolare sono richiesti responsabili turno di manutenzione ed Area/Shift manager.

Operations manager – supervisione dei processi aziendali

Anche questa offerta di lavoro non ha limiti specifici sul territorio italiano e si rivolge a studenti che si devono laureare tra il 2024 e il 2025 in ingegneria, economia aziendale, business management e simili.

Pathways area manager

Questa proposta di lavoro riguarda tutti i laureati e coloro che si laureano entro il 2025 sul territorio italiano, che dovranno occuparsi della guida e della preparazione del personale e supervisionare sul mantenimento degli standard qualitativi.