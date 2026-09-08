Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come funziona Sol-H3 di Nvidia, la piattaforma AI che genera video tre volte più veloce

Pasquale Conte

8 Settembre 2026 - 12:43

Nvidia Sol-H3 raggiunge nuovi standard nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ecco come funziona e in che modo può generare video così velocemente.

Come funziona Sol-H3 di Nvidia, la piattaforma AI che genera video tre volte più veloce
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Ormai da qualche anno, i modelli di intelligenza artificiale permettono di creare video in qualche secondo. Basta scrivere un prompt di comandi, attendere un determinato lasso di tempo e ottenere il risultato fatto e finito. Un modus operandi che funziona bene, ma che per Nvidia non è abbastanza. Proprio per questo motivo arriva Sol-H3, sistema capace di creare video con l’AI a una velocità circa tre volte superiore a quella reale.

Cosa vuol dire questo? Che un video di 10 secondi viene reindirizzato in 3 secondi, più velocemente del tempo necessario per la riproduzione del contenuto stesso. Potenzialmente, questa tecnologia darebbe la possibilità di generare dirette streaming, video reattivi in tempo reale, modelli del mondo interattivi e molto altro.

leggi anche

Perché Nvidia ha deciso di comprare Hugging Face per $12,9 miliardi. La grande scommessa oltre i chip AI
Perché Nvidia ha deciso di comprare Hugging Face per $12,9 miliardi. La grande scommessa oltre i chip AI

Cosa sappiamo su Sol-H3 di Nvidia

In attesa di avere ulteriori dettagli da parte di Nvidia, i dati emersi sul nuovo Sol-H3 impostano un nuovo standard nel settore della generazione video con l’AI. La maggior parte dei benchmark riporta il tempo di generazione come un multiplo della durata della clip. Ciò che determina la capacità di un prodotto è se questo multiplo è superiore o inferiore a 1x.

Oggi quasi tutti i chatbot sono al di sotto di 1x il tempo reale. Il che vuol dire che si invia la richiesta e si attende. Al di sopra di 1x, valore che Sol-H3 sembra essere in grado di raggiungere col suo 3x, il sistema sarebbe in grado di generare contenuti video in maniera continuativa anticipando così le esigenze dell’utente.

È proprio per questo motivo che gli esperti già guardano avanti e immaginano cosa si potrà fare con un sistema di questo tipo. Dai contenuti in live streaming ai rendering dei videogiochi, passando per simulazioni in tempo reale e modelli del mondo reattivi da poter esplorare. Specifichiamo che l’azienda ancora non si è espressa in merito, dunque resta da vedere quale risoluzione, durata della clip e configurazione hardware è stata usata per registrare il valore di 3x nella generazione del video.

I dettagli tecnici forniti da uno sviluppatore

In attesa di un comunicato stampa da parte di Nvidia, informazioni utili arrivano dal ricercatore del team Enze Xie che, tramite un post sul suo profilo X, ha parlato proprio di Sol-H3. Secondo quanto si legge, il sistema è capace di produrre cinque secondi di video con risoluzione 1344x768 e audio stereo in appena 1,653 secondi.

Sempre stando alle sue parole, questo risultato potrebbe aprire la strada a una generazione continua a 24 fotogrammi al secondo e a sistemi video davvero interattivi.

leggi anche

Non solo Nvidia. Il vero affare ora potrebbero essere software e cybersecurity
Non solo Nvidia. Il vero affare ora potrebbero essere software e cybersecurity

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Intelligenza artificiale
# NVIDIA
FT logo

La crescita è una questione di vita o di morte per l’Europa

È l’unico modo per finanziare la difesa di un continente con nemici (…)

4 settembre 2026

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Selezionati per te

I 10 migliori siti streaming per partite di calcio gratis

Tecnologia

I 10 migliori siti streaming per partite di calcio gratis
Quanto costano i nuovi Mac Mini e Mac Studio e quando arrivano in Italia

Tecnologia

Quanto costano i nuovi Mac Mini e Mac Studio e quando arrivano in Italia

Correlato

Goldman Sachs, le 5 azioni da acquistare prima che sia troppo tardi

Azioni

Goldman Sachs, le 5 azioni da acquistare prima che sia troppo tardi