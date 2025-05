Come applicare i filtri su TikTok

Adesso che hai una consapevolezza maggiore di quello che sono i filtri e gli effetti su TikTok, è giunto il momento di scoprire alcune delle modalità a tua disposizione per poterli applicare in maniera efficace.

Sono tutte gratuite e accessibili direttamente dal tuo smartphone. Con qualche tap sullo schermo, riuscirai a modificare il video che vuoi pubblicare come meglio credi e a renderlo pronto per finire nei “Per Te” di migliaia di persone in tutto il mondo.

TikTok

Il primo sistema per poter applicare i filtri su TikTok è sicuramente il più scontato ed efficace: puoi utilizzare l’app stessa. Non sai come fare? Allora per prima cosa apri la piattaforma dal tuo smartphone e fai tap sul pulsante + nella barra in basso per creare un nuovo contenuto. Una volta averlo completato, passerai all’editing vero e proprio. O in alternativa, puoi selezionarlo ancor prima di iniziare la cattura del video.

Nell’elenco di strumenti a destra, quello che ti interessa è “Filtri” con il simbolo dei tre pallini. Ti spunterà un elenco con diverse possibili opzioni per migliorare la qualità dell’immagine o semplicemente per renderla diversa rispetto alla realtà, il tutto suddiviso per categorie utili.

Quando lo avrai scelto, tramite l’apposito cursore posto sopra il pannello dei filtri potrai deciderne l’intensità. Una volta soddisfatto di quanto ottenuto, potrai premere su “Avanti” e completare la procedura di pubblicazione del video.

Per ciò che riguarda gli effetti, il processo da seguire è molto simile. Una volta aver aperto l’app di TikTok e fatto tap sul pulsante + in basso, nella parte inferiore della schermata della videocamera troverai la voce “Effetti”. Toccala e seleziona una delle tante proposte per vederla in anteprima.

Dopo aver trovato ciò che stavi cercando, puoi toccare un punto qualsiasi per tornare alla schermata di registrazione dell’effetto. Se ne trovi uno che ti piace particolarmente, puoi anche aggiungerlo ai preferiti toccando il tasto “Preferiti” nella parte superiore del pannello degli effetti.