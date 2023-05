La classifica delle Regioni italiane con l’evasione fiscale più alta

La Cgia di Mestre, in un rapporto stilato su dati rilasciati dal Mef e dall’Istat relativi al 2020, anno della pandemia, ha rilevato la media dell’evasione fiscale in Italia. Solo nel Mezzogiorno per ogni 100 euro di gettito si rileva un’evasione pari a 19 euro, ovvero del 19% mentre l’evasione totale in Lombardia è pari a 14,6 miliardi di euro, solo nel 2020.

Ma per comprendere quanto si evade veramente è stata stilata anche una classifica che misura la quantità di evasione Regione per Regione.

E il fenomeno cambia non solo in base alla Regione ma anche in base alla zona, con il Sud che è maggiormente colpito dall’evasione fiscale meno evidente al Nord (dove comunque il fenomeno non è assente).

Al Sud si evade di più che al Nord

Sul triste podio di questa classifica troviamo la Calabria, in prima posizione, co il 21,3% di evasione (21,3 euro evasi ogni 100), seguita, al secondo posto, dalla Campania, con il 20% e dalla Puglia con il 19,2%.

Questo il podio ma anche le altre Regioni del Sud non scherzano in fatto di evasione visto che al quarto posto troviamo la Sicilia con il 19%, la Sardegna con il 17,8% seguite da Molise, Basilicata, Umbria, Abruzzo, Marche e Toscana.

Tra Sud e Centro, quindi, si concentra la maggior parte dell’evasione fiscale visto che solo dopo tutte queste Regioni troviamo la prima del Nord, la Liguria, con il 13,3% di evasione fiscale (13,3 euro ogni 100 euro di gettito).

Dove c’è meno evasione fiscale?

L’ultima classificata per evasione fiscale è la provincia autonoma di Bolzano con il 9,3% di evasione fiscale. Non proprio un livello bassissimo ma sicuramente possiamo dire che a meno della metà della prima classificata.

Al penultimo posto, invece, c’è la Lombardia con il 9,5% ma, considerando l’estensione della Regione e le proporzioni della sua economia, la cifra che si evade in questa Regione è quella più alta fra tutte le altre: su 90 miliardi di euro che si evadono in Italia, 14,6 miliardi si evadono solo in Lombardia. Anche nel Lazio l’evasione totale è molto alta con un totale di 9,8 miliardi di gettito evaso.

Differenze tra Centro, Nord e Sud

Come abbiamo anticipato la maggiore evasione si ha al Sud con una media del 19% che scende al 13,6% di media nelle Regioni del Centro e al 10,3% in quelle del Nord.

E la capacità del Fisco di recuperare quanto evaso? Nel 2020, nonostante la pandemia e le condizioni particolari che il nostro Paese stava vivendo il tax gap (tasse che dovrebbero essere pagate e quelle che, effettivamente, vengono pagate) è sceso a 89,8 miliardi di euro.

Tra il 2015 ed il 2020, quindi, c’è stato un netto miglioramento che ha permesso al Fisco di recuperare parte dell’evasione: 16,3 miliardi di euro in più recuperati in un anno.

E nel 2023?

La Cgia di Mestre sottolinea che sopo un ulteriore passo avanti a cui abbiamo assistito nel 2022, nel primo trimestre 2023 le entrate dello Stato hanno continuato ad aumentare. Ora resta da vedere se con la riforma fiscale del Governo Meloni le cose possano realmente cambiare in meglio con la lotta all’evasione fiscale e se si possa, ulteriormente, migliorare il trend positivo di questi ultimi anni.