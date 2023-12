Che tempo farà a Natale secondo le ultime previsioni

Il mese di dicembre è entrato nel vivo ma di certo non possiamo dire che il tempo non sia clemente. In tutta Italia da diversi giorni il cielo è soleggiato con temperature gelide sopratutto nelle ore serali, ma di giorno le media sono al di sopra di quelle stagionali.

Il maltempo sembra aver dato una tregua dopo un mese di novembre abbastanza piovoso. Ci stiamo avvicinando alle festività natalizie e la curiosità per sapere che tempo farà a Natale è elevata. Premesso che mancano ancora diversi giorni alle festività e per questo le previsioni degli esperti hanno ancora una probabilità bassa. Ma molto probabilmente assisteremo ad un peggioramento delle temperature. Ecco le previsioni per Natale.

Previsioni meteo prossima settimana

Il sito Ilmeteo.it fornisce anticipazioni su che tempo farà questa settimana ma anche quella successiva che sarà quella che ci condurrà alla vigilia di Natale. La buona notizia è che almeno fino al 21-22 dicembre la situazione meteo sul nostro paese sarà stabile con clima soleggiato e mite. Solo nella giornata di mercoledì 13 dicembre l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà precipitazioni isolate sopratutto al Nord. Nelle regioni settentrionali ci sarà anche un ritorno delle nebbie, che potrebbero aggravare la concentrazione di inquinanti nell’aria. Giovedì 14 migliora la situazione al Nord, e il maltempo si sposterà verso le regioni centro-meridionali e sul nordest della Sicilia. L’arrivo di una massa di aria fredda al seguito della perturbazione provocherà delle conseguenze con l’ingresso sui nostri mari: per venerdì 15 e sabato 16 è previsto tempo instabile con possibili precipitazioni sul medio versante Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, e temperature in ribasso anche a causa di venti freddi di provenienza nordorientale.

Questa condizione di instabilità sopratutto locale potrebbe esserci almeno fino a domenica 17 dicembre, poi è atteso un ritorno dell’anticiclone con temperature miti.

Le temperature massime saranno ben oltre la media stagionale con punte anche fino a 15-20 gradi e con il rischio che si possano poi successivamente verificare eventi atmosferici violenti con piogge abbondanti che cadono nel giro di poco tempo. Sono queste le conseguenze del cambiamento climatico in atto.

Che tempo farà a Natale

Ancora presto per avere una previsione accurata e precisa per la settimana di Natale ma le prime previsioni non dicono nulla di buono. Sembrerebbe infatti che per Natale e Capodanno possa ritornare il freddo e anche la neve a bassa quota. Questo per colpa di una massa d’aria gelida che sosta al momento su Russia e penisola Scandinava e che potrebbe scendere sul Mediterraneo e sull’Italia tra il 21/22 dicembre.

Tale perturbazione potrebbe abbassare di molto le temperature e portare anche neve a bassa quota. Un ciclone che interesserà gran parte della penisola con freddo, maltempo e neve. Insomma potremmo assistere ad una settimana di Natale in pieno stile invernale con clima glaciale e neve ad accompagnare le serate di festa. Vedremo nei prossimi giorni quando ci saranno previsioni più accurate che cosa accadrà.