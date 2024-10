Che fine ha fatto Piero Marrazzo? Cosa fa oggi il giornalista ed ex presidente del Lazio

Che fine ha fatto Piero Marrazzo? Una domanda che in molti si staranno facendo ora che, a seguito di alcune interviste, si sta tornando a parlare di questo giornalista - volto noto della Rai - ed ex presidente della Regione Lazio alla guida di una coalizione di centrosinistra.

Nella vita di Piero Marrazzo c’è un prima e un dopo 23 ottobre 2009, giorno in cui è stata resa nota la notizia dei ricatti subiti da quattro carabinieri che sarebbero stati in possesso di un video che ritraeva l’allora presidente di regione con una ragazza transessuale.

A causa di quella vicenda descritta dal giornalista come “frutto di una mia debolezza della vita privata”, parlando di un rapporto mercenario con la transessuale, Marrazzo si è prima sospeso e poi dimesso dalla guida della Regione Lazio.

“Se fossi stato con una prostituta donna e non trans sarebbe stato diverso” ha dichiarato Marrazzo in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera in vista dell’uscita del suo libro Storia senza eroi, dove parla di cosa accadde in quel lontano 2009.

Ma cosa fa oggi Piero Marrazzo? Diamo uno sguardo alla biografia e all’attuale lavoro dell’ex presidente della Regione Lazio.

La biografia di Piero Marrazzo

Nome: Pietro Marrazzo

Data di nascita: 29 luglio 1958

Luogo: Roma

Famiglia: suo padre Giuseppe Marrazzo è stato un noto giornalista

Vita privata: ha tre figlie avute con due ex mogli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: giornalista

Carriera politica: dal 2005 al 2009 è stato presidente della Regione Lazio come indipendente di centrosinistra

Cosa fa oggi Piero Marrazzo

Piero Marrazzo è figlio di Giuseppe - detto Joe -, un grandissimo giornalista autore di tante scottanti inchieste sulla malavita organizzata in Italia. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha voluto ricalcare così le orme del padre entrando in Rai.

Gli inizi sono al Tg2, ma la grande popolarità è arrivata per aver condotto dal 1997 al 2004 il talk show d’inchiesta Mi manda Raitre , che ha lasciato solo quando ha deciso di entrare in politica.

Alle elezioni regionali nel Lazio del 2005 - con il 50% dei voti - è riuscito a battere il presidente uscente di centrodestra Francesco Storace, per poi dimettersi nel 2009 a causa del già citato scandalo.

Riguardo questa vicenda, per la sentenza della Cassazione Piero Marrazzo è stato solo una “ vittima predestinata di una imboscata organizzata ai suoi danni da alcuni carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale e nei suoi confronti non è ravvisabile alcuna responsabilità penale”.

Nella recente intervista al Corriere, Marrazzo ha affermato in merito alle sue dimissioni che “il silenzio schiaccia, mi ero occupato di Sanità e Rifiuti, che chi tocca muore, e mai un sospetto o un’inchiesta; ma per quella esposizione mi chiesero di farmi da parte”.

Nel 2010 così Piero Marrazzo è tornato in Rai, prima conducendo il talk show Razza Umana e poi come corrispondente da Gerusalemme. Oggi invece è caporedattore a disposizione del direttore di Rai News 24, incarico che ricopre dal 2020.

