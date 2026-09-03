Certificati, premi fino all’11,52% annuo su quattro indici. Come funziona la nuova emissione di UniCredit?

Un premio mensile dello 0,96%, pari all’11,52% annuo lordo. È la cedola potenziale del nuovo Certificate Cash Collect Worst Of Autocallable con effetto memoria emesso da UniCredit e quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, costruito su un paniere di quattro indici internazionali (Euro Stoxx Banks, Euro Stoxx 50, Nasdaq 100 e Nikkei 225) e con scadenza a due anni.

Settembre è cominciato in salita per i mercati azionari. La ripresa degli scambi militari tra Stati Uniti e Iran ha rimesso pressione sul petrolio e riacceso i timori sull’inflazione, mentre il selloff obbligazionario globale continua a spingere verso l’alto i rendimenti e a togliere ossigeno alle valutazioni azionarie. Sullo sfondo resta l’incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve. Il quadro non è di crollo ma rimane complicato costruire delle scommesse direzionali chiare, soprattutto per chi cerca flussi periodici invece che apprezzamento del capitale.

Come funziona il premio mensile con effetto memoria?

Il meccanismo è condizionato, non automatico. A ogni data di osservazione mensile il premio dello 0,96% lordo viene pagato solo se tutti e quattro gli indici del paniere quotano a un livello pari o superiore alla barriera premio, fissata al 60% del valore iniziale. Se anche uno solo scende sotto quella soglia, per quel mese non arriva nulla.

A rendere meno rigida la clausola interviene l’effetto memoria, con i premi saltati che non vanno persi, ma vengono accumulati e corrisposti alla prima data di osservazione successiva in cui il peggiore degli indici torna sopra la barriera. Il flusso può quindi interrompersi e poi riprendere recuperando l’arretrato, ma se il ribasso si prolunga fino alla scadenza le cedole restano incassate solo sulla carta.

La barriera al 60% significa, in termini pratici, che il peggiore dei quattro indici può perdere fino al 40% dal valore iniziale senza compromettere il pagamento del premio.

L’autocall step-down accorcia la durata

La durata massima è di due anni, con valutazione finale il 17 agosto 2028. In molti scenari, però, il certificato non arriverà a quella data. Dal novembre 2026 entra infatti in funzione il meccanismo di rimborso anticipato automatico: se alla data di osservazione tutti gli indici si trovano sopra un determinato livello, il prodotto viene richiamato e l’investitore riceve il valore nominale più i premi maturati. La dinamica step-down fa scendere progressivamente quella soglia nel tempo, rendendo il richiamo possibile anche con i sottostanti in ribasso rispetto al livello di partenza.

L’11,52% annuo lordo è un tasso, non un incasso garantito su due anni: se l’autocall scatta dopo pochi mesi, il flusso si interrompe lì e si pone il problema di dove reinvestire il capitale, verosimilmente in condizioni di mercato meno favorevoli di quelle in cui il certificato era stato costruito.

Il paniere e il meccanismo worst of

I quattro sottostanti sono Euro Stoxx Banks, Euro Stoxx 50, Nasdaq 100 e Nikkei 225. Nella logica worst of, tutto dipende sempre e solo dall’indice che va peggio: il Nasdaq 100 può guadagnare, l’Euro Stoxx 50 può restare stabile, ma se l’Euro Stoxx Banks scivola sotto la barriera è quello a comandare l’esito. Aggiungere sottostanti a un paniere worst of, quindi, non diversifica il rischio bensì lo aumenta, perché moltiplica le occasioni in cui qualcosa può rompersi. In cambio, l’emittente riconosce un premio più alto.

Il prodotto ha inoltre struttura Quanto, che neutralizza l’effetto del cambio sui sottostanti denominati in dollari e in yen: il risultato dipende solo dall’andamento degli indici, non dai movimenti di euro-dollaro o euro-yen.

Cosa succede a scadenza

Se alla valutazione finale il peggiore dei quattro indici è pari o superiore alla barriera capitale del 60%, il certificato rimborsa il valore nominale più l’ultimo premio e le eventuali cedole non ancora corrisposte.

Se invece si trova sotto quella soglia, il rimborso segue linearmente la performance del worst of: con l’indice peggiore a -50%, l’investitore riceve la metà del capitale. A differenza delle emissioni Airbag di luglio, qui non c’è alcun meccanismo che attenui la perdita una volta violata la barriera.

I dati dell’emissione

ISIN DE000UR2BU81

Sottostanti: Euro Stoxx Banks, Euro Stoxx 50, Nasdaq 100, Nikkei 225

Barriera premio e capitale: 60% del valore iniziale

Premio mensile condizionato con effetto memoria: 0,96% (11,52% annuo lordo)

Rimborso anticipato: da novembre 2026, con meccanismo step-down

Data di valutazione finale: 17 agosto 2028

Mercato di negoziazione: SeDeX (Borsa Italiana)

Secondo quanto comunicato dall’emittente, fino a giovedì 3 settembre il certificato è quotato sotto la pari, intorno a 99,25 euro. Poiché il rimborso avviene sul valore nominale, un prezzo di carico inferiore a 100 incide sul rendimento complessivo, ma non modifica in alcun modo il profilo di rischio, con la barriera che resta al 60% e la perdita potenziale sotto quella soglia resta piena.