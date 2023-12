Capodanno in musica 2024, scaletta e ospiti della serata su Canale 5

Il 31 dicembre non può mancare Capodanno in musica, il concerto di Capodanno di Canale 5 che segue i festeggiamenti della serata e ci accompagna negli auguri con le esibizioni degli artisti più amati. Anche lo spettacolo per il 2024 sarà affidato alla conduzione di Federica Panicucci, ormai caposaldo indiscusso dell’intrattenimento festivo di Mediaset.

La serata di Canale 5 sarà ospitata dalla piazza De Ferrari di Genova, dove avverranno le esibizioni dei cantanti, oltre agli artisti in collegamento, con la partecipazione di numerosi ospiti dello spettacolo e della musica italiani.

Il capoluogo ligure ospita il Capodanno di Canale 5 per il secondo anno consecutivo, scelta di cui la conduttrice si è detta più che entusiasta. “Ho avuto un’accoglienza straordinaria, con tanta folla e grande affetto” ha fatto sapere Federica Panicucci, annunciando che la serata in programma incontrerà i gusti di tutti, senza differenze di generazione o di generi musicali.

La scaletta del Capodanno in musica 2024

La serata di questa sera, inoltre, fa parte del Tricapodanno: tre concerti per festeggiare l’anno nuovo ospitati dalla città di Genova. Un’iniziativa gratuita promossa da Mediaset e dalla Regione Liguria che ha già visto protagonisti i concerti di Mr Rain e dei The Kolors, rispettivamente il 29 e il 30 dicembre. Manca soltanto il grande concerto di fine anno, in cui si incontreranno moltissimi artisti del panorama musicale nostrano e internazionale.

Approssimativamente, la scaletta dovrebbe essere questa:

Messaggio di auguri del presidente Sergio Mattarella , con il riepilogo dei traguardi raggiunti nel 2023 e gli obbiettivi fissati dal Paese per il 2024, trasmesso in diretta a reti unificate dalle 20:30 alle 21:00 circa.

, con il riepilogo dei traguardi raggiunti nel 2023 e gli obbiettivi fissati dal Paese per il 2024, trasmesso in diretta a reti unificate dalle 20:30 alle 21:00 circa. Inizio del Capodanno in musica 2024 alle ore 21 .

. Esibizioni dei cantanti scelti per l’evento.

Esibizioni dei cantanti trasmesse in diretta.

Partecipazione degli ospiti, con momenti dedicati al divertimento e all’emozione.

Countodown fino alla mezzanotte .

. Fine dello show intorno alle ore 2.

Ci aspetta, quindi, una serata molto ricca, come si preannuncia dal maestoso allestimento adibito in Piazza De Ferrari. Il palco è alto 15 metri e lungo 30, mentre la scenografia è composta da megascreen led ad alta risoluzione in più di 130 quadri, per permettere a tutti di assistere allo spettacolo.

Gli ospiti e i cantanti di Capodanno su Canale 5

Come annunciato dalla conduttrice Federica Panicucci, gli ospiti e i cantanti di questa sera sono stati scelte tra gli artisti più amati dagli italiani, tra cantanti portatori di storia e tradizione e interpreti più moderni. L’obbiettivo è di incontrare i gusti di tutte le famiglie che vedranno il concerto, con stili e generi molto variegati. Ci saranno:

Al Bano ;

; Orietta Berti;

Articolo 31 ;

; Rocco Hunt;

Iva Zanicchi;

Fausto Leali ;

; Michele Bravi;

Mietta;

Luigi Strangis;

Matteo Romano;

Gemelli Diversi ;

; Ivana Spagna ;

; Gaia;

Sophie and The Giants;

Enrico Nigiotti ;

; Big Boy;

Paolo Meneguzzi;

Leo Gassman;

Berna;

Federica;

Wax.

Insieme agli artisti ci sarà anche la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amici, con i ballerini e i cantanti scelti dal talent di Maria De Filippi, oltre a Valentina Parisse e Mamacita. Tra i protagonisti dell’evento musicale di Capodanno in musica troviamo anche Ermal Meta, Coez e Frah Quintale che parteciperanno con le loro esibizioni in collegamento da Piazza di Bari.

Le esibizioni dei cantanti in collegamento saranno presentate da Mariasole Pollio di Radio 105. Quest’ultima seguirà il concerto in diretta insieme a R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan. Naturalmente, lo spettacolo andrà in onda in diretta su Canale 5 e sul servizio in streaming gratuito (anche online) Mediaset Infinity.

Tra poco comincerà quindi un evento a tutto tondo, dedicato alla musica e all’intrattenimento, per celebrare insieme la notte di San Silvestro.