C’è un’altra piccola Toscana in Europa. Costa poco ed è perfetta per fuggire dal caldo estivo

La Toscana è una delle destinazioni turistiche più gettonate del pianeta e ogni anno ospita milioni di turisti, vip e stelle del cinema comprese. Purtroppo, però, negli ultimi anni è diventata estremamente cara e non tutti possono permettersela. Ma niente paura.

Esiste un’alternativa molto più economica vicinissima all’Italia e perfetta per sfuggire all’afa estiva. Stiamo parlando della Valle del Vipacco, nella deliziosa Slovenia.

Il tutto con prezzi estremamente competitivi e davvero alla portata di tutte le tasche. Una settimana in una struttura di medio livello difficilmente supera i 500 euro . I costi per le degustazioni nelle cantine e le cene, invece, si aggirano intorno ai 25 euro in media a persona.

Il motivo è semplice da intuire. Chi si affaccia per la prima volta in questo territorio rimane rapito da paesaggi in cui domina il verde, dai panorami mozzafiato sugli altopiani carsici , dalle vigne e dalle coltivazioni di frutta che si estendono a perdita d’occhio e da splendidi borghi antichi ( Podnanos e Goče sono i più belli in assoluto) in cui assaporare un ritmo di vita calmo e a misura d’uomo.

Cosa fare e cosa vedere in questa zona della Slovenia

La Valle del Vipacco da il meglio di sé in primavera e, soprattutto, nei mesi estivi, quando le temperature non salgono quasi mai oltre i 25 gradi e non scendono sotto i 16. Un vero e proprio paradiso per chi vuole fuggire dall’afa di luglio e agosto senza spendere un occhio della testa.

Il consiglio è quello di visitarla muovendosi a piedi o in bici. Magari fermandosi di volta in volta ad assaporare gli ottimi vini locali (qui vengono prodotte varietà molto rare e pregiate come lo Zelèn e il Pinela) in una delle varie osmize sparse sul territorio, antiche trattorie in cui il menù è totalmente incentrato sulle prelibatezze tradizionali locali.